Ni rebajas ni Black Friday: el truco para comprar más barato que recomiendan los expertos

Esperar a las rebajas o al Black Friday ya no garantiza el mejor precio. De hecho, cada vez más expertos en consumo coinciden en que el mayor ahorro se consigue fuera de temporada, cuando la demanda aún no ha alcanzado su punto máximo, según confirman los últimos datos de Klarna, el banco digital global.

Esta estrategia, conocida como compra contracíclica, consiste en adelantarse y adquirir productos antes (o después) de su momento de mayor popularidad. A continuación, te contamos más sobre el truco para comprar más barato según los expertos.

Mujer de compras | Freepik

Comprar fuera de temporada es más barato

El precio de muchos artículos fluctúa a lo largo del año. Karoline Bliemegger, experta en finanzas, explica que cuando un producto está en pleno auge, como las sandalias en verano o los protectores solares en julio, su precio suele subir.

En cambio, meses antes de la temporada alta, esos mismos productos pueden encontrarse con descuentos significativos. Por ejemplo, no es raro ver rebajas de hasta un 30% en productos de cuidado facial o más de un 20% en calzado de verano si se compran en primavera, antes de que llegue el calor.

Mujer comprando | Freepik

Adelantarse: la clave del ahorro real

Frente a las compras impulsivas típicas de las rebajas, este método apuesta por la planificación.

Comprar con antelación permite evitar precios inflados por alta demanda a la vez que se puede encontrar más disponibilidad de stock y también acceder a descuentos menos visibles pero más reales.

Un ejemplo claro está en productos de temporada como prendas ligeras, accesorios veraniegos o tratamientos cosméticos específicos, que suelen encarecerse justo cuando más se necesitan.

Dos amigas de compras | Freepik

Cómo saber cuándo comprar

Hoy en día, muchas herramientas digitales permiten analizar la evolución de los precios y detectar cuándo un producto está realmente rebajado. Esto ayuda a evitar caer en promociones puntuales que, en realidad, no suponen un gran ahorro frente a otros momentos del año.

Dónde se nota más esta estrategia

El ahorro es especialmente evidente en tres categorías:

Belleza: Productos como tratamientos faciales, protectores solares o aceites corporales suelen bajar de precio antes del verano. Como por ejemplo, mascarillas nutritivas capilares y otros productos de belleza.

Moda: Sandalias, alpargatas o prendas estivales pueden encontrarse con descuentos importantes meses antes de su temporada alta. En este caso, también encontraremos calzado de cara a verano con un considerable descuento en comparación a meses atrás.

Tecnología y cuidado personal: Dispositivos de belleza o gadgets también siguen patrones de precio similares, con bajadas fuera de los momentos de mayor demanda.

Mujer de compras | Pexels

Comprar con cabeza y sin prisas

Más allá del ahorro, esta forma de consumir tiene otra ventaja, reduce las compras impulsivas y para conseguir tener en el armario aquello de lo que estemos seguros que necesitamos o lo que realmente nos gusta.

Porque en un contexto donde las promociones están por todas partes y cada vez el consumismo está más presente, el verdadero truco no es comprar más, sino comprar mejor. Al no depender de campañas masivas, se prioriza la necesidad real frente a la urgencia del momento. Y eso, muchas veces, significa hacerlo cuando nadie más lo está haciendo.