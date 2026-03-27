Carmen Morales, emocionada con el recuerdo a su madre, Rocío Dúrcal, 20 años después de su muerte

No era una noche cualquiera para Carmen Morales. Aunque acudía a la cena benéfica de Infancia Sin Fronteras volcada, como siempre, en los niños, lo cierto es que llegaba con el corazón removido tras un homenaje muy especial a su madre, Rocío Dúrcal, justo cuando se cumplen 20 años de su fallecimiento.

"Fue un día muy especial", confesaba, reconociendo que la reciente proyección de uno de sus conciertos más emblemáticos removió sentimientos difíciles de explicar. Y es que no fue un homenaje cualquiera.

Carmen Morales con la prensa | Europa Press

Además, la actriz acudió al evento en representación también de su hermana Shaila, que no pudo asistir por encontrarse indispuesta en el último momento.

Carmen y su hermana vivieron el recuerdo a su madre, una de las grandes figuras del mundo de la música con gran emoción: "Lloramos lo más grande", admitía, dejando claro que volver a verla sobre el escenario fue algo "muy, muy fuerte".

Carmen Morales en el evento solidario de Infancia sin fronteras | Gtres

Aunque muy sincera, como siempre, actriz describía el momento como "agridulce", una mezcla de orgullo y dolor que sigue muy presente dos décadas después: "No pensé que nos fuera a tocar tanto".

Pero si algo le reconforta es comprobar que el legado de su madre sigue más vivo que nunca. "Mucha emoción y mucha gratitud", decía emocionada al ver cómo nuevas generaciones descubren el talento de su madre y cómo el público continúa recordando a Rocío Dúrcal con tanto cariño. "Mis sobrinos, mi hijo y gente de los años 30, que nunca la habían visto en concierto, entonces la emoción fue brutal".

Rocío Dúrcal | Gtres

Y es que, para ella, hay algo fundamental para mantener vivo ese legado: el cariño del público. "Cada vez que alguien me dice que la escucha todos los días... gracias a eso la mantenemos aquí con nosotros", reconocía emocionada.

Más allá del recuerdo, Carmen también habló de su familia, en un momento en el que todos intentan apoyarse. Confirmó que siguen muy pendientes de su tía, Fedra Lorente por su situación económica, y de su prima Alejandra, atravesando una etapa complicada, aún por el fallecimiento de Miguel Morales en septiembre de 2025. "Estamos todos ayudando", aseguraba, restando importancia: "Eso lo haría cualquiera, ayudar a la gente que quieres es lo normal".

Miguel Morales y Fedra Lorente | Gtres

Carmen Morales ha demostrado que, aunque el tiempo pase, hay ausencias que siguen muy presentes y que el cariño del público es, sin duda, una de las mayores formas de mantener viva la memoria.