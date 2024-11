Fabiola Martínez está escribiendo un libro sobre los capítulos más difíciles de su vida: "Espero que ayude"

Fabiola Martínez, centrada en su trayectoria profesional, ha sorprendido desvelando que está escribiendo un libro autobiográfico. Un proyecto en el que contará los episodios más difíciles de su vida, como así ha desvelado a los micrófonos de Europa Press. Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté, así es el título de su libro, la historia desde su infancia hasta día de hoy.

Fabiola Martínez | Europa Press

Está previsto para lanzarse en febrero de 2025, la obra aborda episodios traumáticos de su infancia en Maracaibo, Venezuela, como los abusos sexuales que sufrió desde los cinco años, y cómo estos la marcaron profundamente.

"Fui una niña a quien le robaron su infancia y que tuvo que aprender a ser fuerte demasiado pronto", revela en la sinopsis. Sin embargo, el nacimiento de sus hijos, Kike y Carlos, ha sido un punto de inflexión que le ha permitido hallar el amor verdadero y la fortaleza para enfrentar su pasado.

Fabiola Martínez posando para los medios | Gtres

En declaraciones exclusivas a Europa Press, Fabiola ha comentado que escribir el libro ha sido un proceso transformador: "Es un libro que me está ayudando muchísimo en un momento muy importante de mi vida".

Fabiola ha definido su libro como una mezcla de vivencias personales, reflexiones profundas y mensajes de superación. "Es mi historia, con todo lo que he vivido. Espero que ayude a muchas personas", ha expresado, añadiendo que su objetivo es mostrarse tal cual es, más allá de su faceta pública como la exmujer de Bertín Osborne.

Bertin Osborne y Fabiola Martínez en un evento de su Fundación | Gtres

"Ayudará a que me conozcan un poco más y que entiendan mejor quién es Fabiola como persona". Aunque ha preferido no dar demasiados detalles, ha adelantado que su libro engloba momentos significativos de su vida y mensajes inspiradores. Para Fabiola, este proyecto no solo ha sido revelador, sino también terapéutico.

Además de su historia, Fabiola está volcada en otro proyecto muy importante, ya que el próximo 28 de noviembre la Fundación Bertín Osborne -en la que está completamente implicada- pasará a llamarse Fundación Kike Osborne en honor a su hijo, que en enero cumplirá 18 años: "Ya pasa a primera línea mi niño. Quiero que tenga un papel protagonista ya de su propia vida, ¿no? Y que no sea solo el hijo de. Creo que ha venido a enseñarnos muchísimas cosas. Y ahora, con la mayoría de edad, pues también tendrá más oportunidades para poder demostrar un poco todo lo que ha venido a revolucionarnos". Una nueva etapa en la vida de Fabiola que, seguro, será muy dulce.