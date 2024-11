Fabiola Martínez, sobre su portada junto a Bertín Osborne y su hijo: "Teníamos muchas ganas de darle a Kike su lugar"

Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaban en enero de 2021 que habían decidido separarse después de 20 años juntos y dos hijos en común, Kike y Carlos. Pero a pesar de haber decidido tomar caminos diferentes, el presentador y la venezolana han demostrado que continúa muy unidos por el bien de sus dos hijos.

El próximo 31 de enero, el hijo mayor de la pareja, Kike, cumplirá 18 años. Un momento muy especial para la familia, donde además el joven pasará a tener un papel muy importante en la fundación que crearon sus padres: el próximo 28 de noviembre pasará a llamarse Fundación Kike Osborne. Un cambio del que ha hablado la expareja esta semana protagonizando junto a su hijo la portada de ¡Hola!

Pero antes de que llegue el gran día de Kike, su hijo pequeño Carlos ha cumplido 16 años y lo ha hecho rodeado de su familia que se acercaba a la casa de Fabiola para soplar las velas junto al joven. Una de las ausencias más destacadas ha sido la de su padre Bertín.

Tras la celebración, Fabiola dedicaba unos minutos a la prensa y se pronunciaba sobre la portada que ha protagonizado este miércoles junto a Bertín y su hijo Kike: "Teníamos muchas ganas de darle a Kike su lugar y mira. El día 28 hacemos la presentación oficial en los premios que damos en la fundación, son los premios dona2 y allí Bertín dará el relevo a su hijo así que nada, muy bien, muy contentos. Estaremos arropados por la familia, estarán sus hermanas, sus tías".

Y sobre la ausencia de Bertín en el 16 cumpleaños de su hijo, Fabiola ha explicado que el presentador no ha podido viajar a Madrid porque tenía compromisos en Sevilla, ciudad donde reside: "Bueno, él estuvo la semana pasada y los verá la semana que viene, ahora no podía porque está en Sevilla. Él ya tiene 16 años, él quiere hacer su él me dice mamá esto para la familia y luego después con mis amigos, ya después con papá en Sevilla total".