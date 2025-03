Eugenia Osborne deja en el aire si en un futuro conocerá a su hermano, el hijo de Gabriela Guillén y Bertín

Eugenia Osborne ha aparecido este jueves en celebración del poder femenino en ELLE x Women 2025 y tras su paso por el photocall, la hija de Bertín Osborne ha hablado con los medios y ha hablado sobre su familia.

Eugenia Osborne, en el evento de ELLE | Gtres

"He crecido con un padre que me ha hablado mucho de que las mujeres podían hacer lo que les diese la gana y mi madre siempre me decía tienes que ganar tú dinero, ser independiente, trabajar mucho", ha desvelado la modelo al hablar del feminismo.

Unas declaraciones que sorprendían a los reporteros, debido a las polémicas declaraciones que ha hecho su padre en algunas ocasiones ante las cámaras: "Es súper moderno, nunca nos ha puesto ningún problema de esto no lo puedes hacer, esto no te lo puedes poner, todo lo contrario".

Además, en cuanto a cómo ha sido cuando ha conocido a las parejas que han tenido sus hermanas y ella misma, Eugenia ha confesado que siempre "ha sido súper educado, ha dado la bienvenida a todo el mundo, se ha mantenido al margen, si alguna vez no estaba de acuerdo no decía nada, ha sido súper respetuoso".

Eugenia Osborne haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Sin embargo, la modelo ha dejado claro que es consciente de que "el personaje que él tiene, es lo que es, pero luego en casa no tiene nada que ver".

Por último, Eugenia se ha mantenido al margen al preguntarle por el hijo de Gabriela Guillén, reconocido legalmente como hijo de Bertín, y ha asegurado que "no sé lo que pasará en un futuro, nadie lo sabe, pero lo que tenga que pasar, pasará" cuando le han preguntado si está dispuesta a conocerlo.