Gabriela Guillén, sobre la intención de Bertín Osborne de conocer a su hijo pronto: "Yo estoy feliz"

Parece que entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne está habiendo algún que otro malentendido. En esta semana, el cantante ha confesado públicamente que en un "momento cercano" conocerá a su hijo. Y ahora la modelo ha reaccionado a sus palabras.

Después de estas declaraciones de Bertín, Gabriela confesaba haberse enterado de este paso al frente a través de la prensa, mostrándose sorprendida de este acercamiento un año después del nacimiento del pequeño. Sin embargo, parece haber enterrado el hacha de guerra.

La modelo ha vuelto a aparecer en un evento y, acercando posturas, ha confesado que está dispuesta a que ese encuentro se produzca. "Habrá que dar el paso. Si lo ha dicho él y son sus intenciones, yo no tengo ningún problema", ha sentenciado.

Gabriela Guillén en un evento | Gtres

Subrayando que está abierta a un acercamiento con cualquier miembro de la familia, Gabriela ha explicado que no va a poner "ningún tipo de impedimento" para que puedan conocer al bebé. "Cada persona tiene su tiempo y si ha llegado ese momento pues yo estoy feliz porque es el padre de mi hijo y todo lo que sea bien para él es bien para mí", ha dicho.

Hasta la fecha, todo sigue igual. Y, aunque no hay que dejar pasar este acercamiento, Gabriela ha desvelado que todavía no se ha producido ninguna llamada ni ningún mensaje. Eso sí, si se produce, ha confesado que no lo contará por respeto a la intimidad del pequeño, como tampoco ha desvelado su nombre.

Asimismo, ha respondido a la polémica que se ha creado alrededor de Eugenia Osborne y ella y ese presunto encuentro en El Retiro. Hace unos días, Gabriela explicó que se había encontrado con la hija de Bertín en la calle y que esta ni si quiera la había saludado.

Tras esto, Eugenia comunicaba a los micrófonos de Europa Press que no había sido consciente de ese momento y que claro que la saludaría, al menos por respeto. Ahora, la modelo ha respondido: "Lo mismo no me escuchó o no me vio. Todo el mundo va un poco distraído en la vida, no creo que lo haya hecho con mala intención".

Y zanjada la polémica y acercando posturas con la familia Osborne… ¿Cuándo se producirá ese encuentro entre padre e hijo?