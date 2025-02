Fabiola Martínez, muy cortante cuando le preguntan por su exmarido, Bertín Osborne: "Es el padre de mis hijos"

A pesar de que lleva días afónica, Fabiola Martínez lleva una semana bastante intensa... Y es que si este pasado domingo acudía al Teatro Real de Madrid a la gala de la XIII edición de las Top 100 Mujeres Líderes, donde aseguraba que no podía hacer apenas declaraciones a la prensa porque no tenía voz; este martes ha vuelto a aparecer ante los medios en la fiesta temática que la revista Fearless Magazine ha celebrado con motivo de su quinto aniversario en una conocida sala de la capital.

Todavía con bastantes síntomas, Fabiola ha reconocido ante las cámaras que simplemente ha hecho acto de presencia en la fiesta para apoyar a una amiga: "He venido a apoyar a Katy y a acompañarla un ratito. Yo tuve la suerte también de ser portada y quería acompañarla en este aniversario, pero ya me voy".

Fabiola Martínez atendiendo a los medios | Europa Press

Y aunque siempre se suele mostrar bastante atenta y cercana con la prensa, en esta ocasión, Fabiola se ha plantado y ha respondido muy tajante cuando le han preguntado por su exmarido, Bertín Osborne, y sobre la posibilidad de que próximamente vaya a conocer a su hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén. Una historia de la que Fabiola parece no querer saber nada...

"Si Bertín dice porque dice, y si no dice porque no dice. Así es la dinámica. Mi vida, ¿tú sabes cuánto trabajo he hecho yo para tener mi propio camino? Mucho, mucho. No lo entiendo, porque yo no tengo nada que ver. Es como si yo te pregunto por mi vecina, ¿qué dirías? Bertín es el padre de mis hijos, lo que él hace o deja de hacer yo no tengo porqué saberlo" ha respondido bastante enfadada.