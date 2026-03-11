Paula Echevarría atraviesa uno de sus mejores momentos tanto en lo personal como en lo profesional. La actriz ha protagonizado una nueva campaña en Madrid como embajadora de una firma de lencería de Ysabel Mora, un proyecto con el que asegura sentirse especialmente identificada por el concepto de feminidad y comodidad que transmite la marca.

Durante su encuentro con la prensa, la actriz reflexionó sobre cómo cambia la relación con el cuerpo y la seguridad personal con el paso del tiempo. "Sin duda vas ganando confianza y seguridad", explicó. De hecho, confesó que probablemente hace años no se habría atrevido con una campaña como esta. "Si me hubieran ofrecido esta campaña a los 30 quizá no la habría hecho".

Paula Echevarría hablando con la prensa | Europa Press

La actriz también destacó la importancia de la ropa interior en el día a día, algo que para ella está muy ligado a la comodidad. "Es la ropa que llevas pegada al cuerpo y tiene que ser lo más cómodo de todo", comentó. Además, confesó que también le gusta sentirse bien consigo misma cuando se arregla en casa: "Me gusta verme bonita por dentro".

Durante la conversación también hubo tiempo para hablar de su relación con su pareja, el exfutbolista Miguel Torres. La actriz explicó que, como en cualquier convivencia, existen pequeños debates en el día a día. "Todo el mundo discute. Yo discuto con él, con mi hija, con mi madre…".

Miguel Torres en el evento | Gtres

Además, Paula se mostró muy orgullosa de su hija Daniella, fruto de su relación con el cantante David Bustamante, que este año alcanzará la mayoría de edad. La actriz explicó que su hija tiene las ideas muy claras y una personalidad muy definida. "Tiene la cabeza muy bien amueblada, las ideas muy claras, le importa bastante poco lo que la gente opine o deje de opinar".

Paula Echevarría en el photocall de la firma de Ysabel Mora | Gtres

Sobre el futuro de Daniella, Paula prefirió ser prudente y dejar que sea ella quien hable de sus planes."Ya es muy mayor para que yo hable de lo que ella quiere ser", explicó, dejando claro que su hija es quien debe decidir qué camino quiere tomar.

Una aparición en la que Paula Echevarría volvió a mostrarse cercana y natural, reflexionando sobre su evolución personal, su familia y la tranquilidad que vive en esta etapa de su vida.