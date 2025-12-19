Esmeralda Moya se enfrenta a unas navidades "diferentes" tras la muerte de su padre

Este 2025 ha dejado huella para muchos ya que ha estado lleno de pérdidas grandes, como la de Ángel Moya, padre de la actriz Esmeralda Moya, quién llevaba luchando contra el Parkinson mucho tiempo. Ella misma confesó ante la pensa que la música le ha funcionado siempre como terapia para vivir y superar momentos difíciles.

A través de sus redes sociales la actriz dejaba una fotografía de ambos abrazados acompañado de un precioso mensaje: "Yo sé que estás conmigo, tú me lo dijiste, quien te quiere no te abandona".

Además, ha querido dejar constancia de como vivirá estas fechas: "Serán las primeras navidades sin él", "serán diferentes", reconociendo que a pesar de la tristeza, prefiere poner el foco en sus dos niños pequeños que necesitan ver a todos contentos.

Y es que, sus navidades no serán iguales, van a organizarlas de una forma completamente distinta a como suelen hacerlo, llegando a afirmar que durante sus vacaciones pese a que estarán yendo y viniendo, no saldrán de España: "Serán tranquilas".

Esmeralda Moya en un photocall | Gtres

Pero Esmeralda también reconoce que no ha sido la única despedida dolorosa de este 2025. Durante este año se han producido muertes de grandes figuras como las del actor Héctor Alterio: "Una gran pérdida, padre de una gran saga". "A mi me da mucha pena", "estamos teniendo un año muy duro", asintió antes de reflexionar que estaba segura de que ellos quieren que se les recuerde con una sonrisa.

Fue imposible no pensar también en la que fue su compañera, la actriz Verónica Echegui con quien compartió escenas en Apaches, y que también falleció el pasado agosto tras luchar contra un cáncer: "Pienso mucho en Verónica, sobre todo cuando veo algún proyecto digo: 'Esto le encantaría'".

Esmeralda Moya hablando con la prensa | Europa Press

Mirando hacia atrás y recordando todas las pérdidas que han habido este año, Esmeralda, concluyó con un gesto de gratitud, reconociendo que en cuanto pueda "hará homenaje" a aquellas personas que no están pero que hacen tanta falta. Una bonita forma de mantener vivo en el recuerdo a quienes han estado presentes, a quienes han dado tanto por el cine español, a aquellos que por circunstancias de la vida no van a hacerlo más, y aún así han dejado un legado inquebrantable.