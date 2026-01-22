Claudia Stilianopoulos, sobre su relación actual con Ernesto de Hannover: "A la gente que quiero no la abandono"

Claudia Stilianopoulos, hija de la socialité Pitita Ridruejo y el embajador Mike Stilianopoulos, además de ser conocida por su procedencia familiar, también ha devenido personaje público por su carrera profesional como artista, concretamente por sus majestuosas esculturas.

Pero es cierto que, desde que empezó su relación con Ernesto de Hannover, el ex marido de Carolina de Mónaco, su presencia en el foco mediático y en la prensa estuvo cada vez más presente.

Tras 4 años de noviazgo, la pareja puso el año pasado punto final a su relación sentimental, un hecho que ha dado paso a que ahora, entre ellos, haya una bonita amistad desde la cual se siguen queriendo, aunque sea de otra manera.

Claudia, en el evento de presentación de su último trabajo, se ha pronunciado sobre el tema: "Yo, a la gente que quiero, no la abandono. Puede cambiar el tipo de relación, pero siempre voy a estar ahí", ha explicado.

Claudia Stilianopoulos | Gtres

Sobre su ruptura

Tras presentar la última estatua en la que ha estado trabajando, la prensa preguntó sobre su ruptura con Ernesto: "Nunca rompo las rupturas, yo a la gente que quiero no la abandono", insistió la hija de Pitita Ridruejo.

Cuando se refiere a los motivos de su separación, afirma que "somos diferentes", siendo esta la única respuesta que dio. "Desgraciadamente, yo me separé y estuve 18 años con una persona, y luego he tenido más relaciones", añade. "Debo ser muy difícil yo", concluye con humor.

Lo que sí ha confesado Stilianopoulos sin ningún tapujo es que siguen en contacto aún después de su ruptura y que saben cómo les va su día a día: "Pasó las Navidades en casa", afirma la artista.

Claudia Stilianopoulos y Ernesto de Hannover | Gtres

"No es solamente la relación sentimental, es algo hacia la gente. Cuando quiero a la gente, si es gente de bien, no les abandono, siempre estoy ahí", relata Claudia sobre su relación con el ex marido de Carolina de Mónaco.

Su relación actual

Por mucho que la prensa le preguntara, Stilianopoulos insistía en su magnífica relación con Ernesto, afirmando que él es "muy distinto" a lo que estamos acostumbrados a ver a través de las pantallas.

Y es que Claudia relata que "lo que le pone así es la relación con la prensa", hecho que confiesa que "es una pena", ya que "él es una persona amorosa, que la gente le quiere un montón", explica.

"La gente alrededor suyo y yo, sí", responde cuando le preguntan si ella aún le quiere. "Ya te digo, yo estoy ahí y lo voy a estar siempre", repite con ímpetu, "es un amigo", confirma.

Claudia Stilianopoulos y Ernesto de Hannover | Gtres

Un pilar cuando él enfermó

La salud de Ernesto de Hannover ha sido delicada durante años y cada nuevo ingreso hospitalario confirma una fragilidad que se arrastra desde hace tiempo. Pancreatitis, problemas cardíacos, diabetes y sucesivas hospitalizaciones han marcado su vida recientemente.

A lo largo de este proceso, Claudia ha sido una figura clave. Desde que iniciaron su relación en 2021, no se ha separado de él en ningún momento. Su presencia en cada ingreso ha sido un pilar emocional para el príncipe.

El último episodio se produjo tras una larga hospitalización en abril, cuando ingresó en la UCI y permaneció varios días antes de ser trasladado a planta. Tras más de dos semanas bajo observación, recibió el alta y abandonó el hospital acompañado por Claudia, mostrando entereza pese a la dureza de la situación.

Claudia Stilianopoulos y Ernesto de Hannover | Gtres

Actualmente, según Stilianopoulos, Ernesto se encuentra "bien", pero "siempre podemos estar mejor", afirma. Aunque también es cierto que "siempre podemos estar peor". Así pues, queda claro que el ex marido de Carolina de Mónaco está en un buen estado de salud.

Cómo se conocieron

Claudia y Ernesto se conocieron en el verano de 2021 en Ibiza. La conexión fue inmediata y, aunque cada uno tenía su vida en un sitio distinto, iniciaron una relación a distancia con encuentros discretos, viajes y una complicidad que pronto llamó la atención de su entorno más cercano.

Claudia Stilianopoulos y Ernesto de Hannover | Gtres

Tampoco tardaron mucho en darse cuenta los medios. Los periodistas españoles empezaron a notar que las visitas de Ernesto a España se multiplicaban y que no siempre tenían como único motivo ver a su hijo Christian, que vive y trabaja en Madrid.

Poco a poco, quedó claro que había algo más aparte de la familia que lo atraía: una bonita relación con la artista Claudia Stilianopoulos, una pareja que ha compartido su día a día durante 4 años.