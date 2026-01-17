La reina Sofía, apoyada en la princesa Leonor, llega emocionada al funeral de su hermana, Irene de Grecia

La Familia Real española y personas de su círculo más cercano han acudido este sábado al responso por Irene de Grecia, celebrado en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid.

En el templo, familiares y allegados han dado su último adiós antes de su entierro, previsto para el próximo lunes en una ceremonia de carácter íntimo que tendrá lugar en el Palacio de Tatoi, en Atenas.

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la reina Sofía y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se mostraron visiblemente emocionados a su llegada ante las muestras de afecto de los ciudadanos congregados en los alrededores.

Los reyes Felipe y Letizia en el entierro de Irene de Grecia | Gtres

Una vez más, la princesa Leonor ha estado pendiente en todo momento de su abuela, quien le agarraba del brazo en este complicado trance. Emocionada, la emérita no dudaba en girar la cabeza hasta en dos ocasiones para agradecer a los ciudadanos las palabras de aliento.

La princesa Leonor y la reina Sofía en el entierro de Irene de Grecia | Gtres

La infanta Sofía, unos pasos por detrás, siguió atentamente a su hermana y a su abuela, mientras que los Reyes encabezaban la comitiva que accedía al interior del templo para rendir homenaje a la princesa Irene de Grecia.

La infanta Sofía y la reina Sofía en el entierro de Irene de Grecia | Gtres

Antes de la llegada de la Familia Real, miembros muy cercanos a ellos se han dejado ver por la catedral: Cristina de Borbón Dos-Sicilias y su marido, Pedro López-Quesada; la infanta Doña Margarita de Borbón; Jaime de Marichalar; Tessa de Baviera; Juan Urquijo junto sus padres, su hermana, Teresa de Urquijo, y José Luis Martínez Almeida; las infantas Cristina y Elena; Irene de Urdangarin; Victoria Federica o Nadia Halamandari, viuda de Fernando Gómez–Acebo.

Irene Urdangarin y Victoria Federica en el entierro de Irene de Grecia | Gtres

Las infantas Elena y Cristina en el entierro de Irene de Grecia | Gtres

Eso sí, el que no estuvo fue el rey Juan Carlos, tras cancelar finalmente su visita por recomendación de sus médicos, y algunos de sus sobrinos nietos como Juan Valentín Urdangarin o Froilán.

Se trata de uno de los momentos más complicados para la reina Sofía que, aunque conocía la delicada situación de su hermana puesto que no se ha separado de ella ni un solo momento, siempre encontró en ella un apoyo incondicional y su fiel escudera.