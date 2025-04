Elsa Pataky no oculta su admiración a la reina Letizia: "Tiene un cuerpo increíble"

Elsa Pataky está de visita en España para celebrar sus 10 años con Gioseppo como embajadora. El pasado jueves 10 de abril presentó la colección que rinde homenaje a su historia de amor con la firma de calzado.

Muy feliz, la actriz ha asegurado que "me siento orgullosa de ser la imagen, hemos crecido juntos" porque "son los que me han hecho cada año venir aquí, a España" y, sobre todo, "representar una marca española de calzado".

Elsa Pataky en la presentación de la nueva colección de Gioseppo | Getty

Con un físico inmejorable, Elsa ha hablado de la Reina Letizia, a la que admira porque "es muy partidaria de esta vida y tiene un cuerpo increíble". Al igual que su marido, el actor también hace mucho deporte y eso "nos une bastante".

Después de que comparasen sus brazos con los de la monarca, la mujer de Chris Hemsworth se rio y defendió que está tan en forma porque es "muy amante del deporte", le gusta cuidarse "y la vida sana".

"Se comenta mucho sobre los brazos de la Reina, a mí me encanta. No la conozco personalmente, no he hablado con ella, me encantaría conocerla pero admiro su cuerpo. Siempre me han gustado los cuerpo fuertes, musculados. Es una persona que se mantiene en forma y se cuida muchísimo. Yo intento entrenar al menos 40 minutos al día, tampoco es tanto", declaraba.

Elsa Pataky aclaró que, a pesar de vivir en Australia, sigue "España en las noticias", le "gusta estar pendiente" y, al final, la monarca "es parte de nuestra vida".