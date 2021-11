Dulceida asegura que no ha habido terceras personas en su ruptura con Alba Paul

El pasado mes de julio la influencer Dulceida y su mujer, Alba Paul, explicaron que estaban atravesando una crisis por la que decidieron darse un tiempo, y poco después, en octubre, anunciaban con un comunicado en sus redes sociales su separación definitiva tras 10 años de relación.

Durante estas semanas, han demostrado que a pesar de la ruptura el cariño y el amor que se tienen es más fuerte, dando lugar a una bonita amistad por la que, incluso, se han felicitado en sus respectivos cumpleaños, aunque Alba Paul no estuvo entre las invitadas al de Dulceida.

Fue en este cumpleaños donde salió a la luz que Dulceida podría haber comenzado una relación con Ana Legazpi, la vocalista del grupo 'Marlena'. Los rumores comenzaron porque la madre de la instagramer quien sacó a la luz que el grupo había estado en el cumple, pero rápidamente borró la publicación, lo que despertó las sospechas de los seguidores de Dulceida que se preguntaban si es que no había algo que esconder.

Y ahora, la influencer ha acudido a los Premios Dial 2021, celebrados en la isla de Tenerife, y allí los reporteros que estaban en el photocall le han preguntado por su ruptura con Alba Paul y los rumores de que ha habido una tercera persona que se habría interpuesto en su amor.

"Se me ha relacionado con hasta 10 personas, pero no, no ha habido terceras personas", zanjaba la influencer. "El otro día fuimos a una fiesta juntas porque sus amigos son mis amigos y somos familia", decía sobre su actual relación con Alba. "Pero tenemos comunicación, nos llevamos muy bien y yo la quiero como mi familia", finalizaba. En el vídeo de arriba puedes encontrar la entrevista al completo.

