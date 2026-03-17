El truco definitivo para que el aguacate no se oxide: más allá del limón y el papel film

Seguro que te ha pasado más de una vez. Abres un aguacate en un estado perfecto, comes solo la mitad y guardas el resto con la esperanza de aprovecharlo más tarde. Sin embargo, cuando vuelves a por él, la pulpa se ha oscurecido y ha perdido gran parte de su textura y sabor.

Durante años, se han popularizado distintos métodos para evitar esta oxidación: envolverlo en papel film, añadir unas gotas de limón o incluso dejar el hueso. Trucos que, aunque pueden ayudar en cierta medida, no siempre ofrecen un resultado realmente eficaz.

Aguacate troceado | Freepik

Ahora, un nuevo método se ha convertido en la alternativa más sencilla y efectiva. La clave está en lo que algunos ya llaman hidroprotección, una técnica que consiste en crear una barrera entre el aguacate y el oxígeno.

El proceso es muy fácil. Solo necesitas un recipiente con agua muy fría. Coloca la mitad del aguacate boca abajo, asegurándote de que la pulpa queda completamente sumergida. De esta forma, el agua actúa como escudo e impide que el aire entre en contacto con la fruta, evitando así su oxidación.

Aguacate oxidado | iStock

Una vez sumergido, basta con guardar el recipiente en la nevera y cubrirlo. Cuando vayas a comer el aguacate, solo tendrás que sacarlo, secarlo suavemente y comprobar el resultado.

Mujer cogiendo un aguacate de la nevera | Freepik

La diferencia es notable: la pulpa mantiene su color verde original y su textura cremosa, como si acabara de abrirse. Además, se trata de un método limpio, rápido y más sostenible que otras alternativas, ya que no requiere plásticos ni ingredientes adicionales.

Un truco sencillo que demuestra que, en la cocina, a veces las soluciones más efectivas son también las más inesperadas.