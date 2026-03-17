Juan Avellaneda ha sido uno de los protagonistas de OMODA Madrid es Moda, donde ha presentado su nueva colección de su marca prêt-à-porter en formato trunk show, una propuesta que permite descubrir las prendas desde otra perspectiva. La colección, creada en colaboración con See Iou, se plantea como un armario pensado para la mujer contemporánea.

Además, como siempre, se ha mostrado muy atento con la prensa y ha hablado sobre un tema muy personal: la enfermedad que padece su padre. El diseñador ha hablado, muy sincero, sobre la enfermedad de su padre, diagnosticado de ELA, una situación que ha marcado profundamente su vida.

"Es muy duro", confesaba al explicar cómo se vive de cerca una enfermedad sin cura. El diseñador ha relatado que su padre pasó de hacer una vida completamente normal a perder movilidad de forma repentina, un cambio que ha impactado a toda la familia. "Se fue a dormir un domingo y el lunes no se podía mover".

El diseñador no dudó en compartir una de las reflexiones más duras que ha aprendido en este proceso. "Es vivir sin esperanza", aseguró, dejando ver la crudeza de la situación a la que se enfrentan muchas familias que conviven con esta enfermedad.

Juan Avellaneda hablando con la prensa | Europa Press

A pesar de todo, Juan quiso destacar lo importante que es acompañar al enfermo en todo momento. "Lo único que puedes hacer es estar, acompañar y entretener".

Además, aprovechó para denunciar la falta de ayudas en España para las personas que padecen ELA. Aunque reconoció que su familia tiene recursos para afrontar la situación, quiso visibilizar la realidad de muchas otras. "Hay gente que lo está pasando fatal".

El diseñador también mencionó la labor de organizaciones como la Fundación Miquel Valls, que apoyan a las familias en este proceso, y lo complicado que es para quienes no pueden permitirse asistencia profesional.

Este duro momento personal ha cambiado también su forma de ver la vida. Avellaneda confesó que ahora valora mucho más el presente y el tiempo con los suyos. "te cambia la perspectiva completamente", explicó.