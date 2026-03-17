Gafas de sol ovaladas: dónde conseguir la tendencia noventera que adoraba Carolyn Bessette

Love Story, la serie que repasa la historia de amor entre JFK Jr. y Carolyn Bessette, está siendo todo un fenómeno. Especialmente entre las amantes de la moda, que han encontrado en la figura de la que fue publicista de Calvin Klein una inspiración para sus looks de diario. La actriz Sarah Pidgeon aparece capítulo tras capítulo imitando los outfits más míticos de Bessette, todos con ese aire noventero, minimalista pero a la vez muy chic, que nos hacen suspirar por su armario.

Y no solo es la ropa; los accesorios que lucía Carolyn Bessette, desde los pañuelos hasta la diadema de carey, se han vuelto a poner de moda y ya se empiezan a ver por todas partes. Igual que sus icónicas gafas ovaladas, que prometen ser la gran tendencia de cara a la temporada de primavera-verano porque son el complemento perfecto para rematar cualquier look básico y que se vea estiloso.

En concreto, la mujer de Kennedy júnior usaba, entre otros, el modelo Aldo de la marca Selima Optique, un diseño que actualmente tiene un coste de alrededor de 452 euros.

Carolyn Bessette | Getty Images

De Carolyn Bessette a Hailey Bieber

No solo están de moda porque las lleva la actriz que da vida a Carolyn en la serie. También hay muchas famosas que están recuperando esa estética de finales de los 90. Olivia Rodrigo y Jennifer Lawrence, por ejemplo, ya hace tiempo que apuestan por las monturas ovaladas la mayoría de veces que se dejan ver en público.

Jennifer Lawrence | Getty Images

También se han enamorado de esta forma las hermanas Kendall y Kylie Jenner, y su inseparable Hailey Bieber. Son la alternativa perfecta a la tendencia de las maxigafas que reina en la actualidad: si tienes el rostro pequeño, como le pasa a muchas de estas celebridades, seguramente te siente mejor este estilo ovalado y fino que unas gafas que te tapen media cara.

Hailey Bieber | Getty Images

¿Dónde conseguirlas? Opciones low cost

Firmas de lujo como Ray-Ban, Saint Laurent o Miu Miu tienen sus propias versiones de las gafas estilo Carolyn Bessette, pues es una tendencia que viene pisando fuerte. Pero si no quieres gastarte los ahorros en unas gafas de marca, te proponemos tres versiones low cost que dan totalmente la talla: