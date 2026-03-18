La reacción de Óscar Casas al ver a su cuñada, Melyssa Pinto, posando en la premiere de su hermano Mario

El clan Casas ha vuelto a demostrar que es una piña. Esta semana, la familia se reunía en la premiere de Zeta, la nueva película de Mario Casas para Prime Video. Entre los asistentes, un Óscar Casas visiblemente orgulloso de su hermano mayor, confesaba a los micrófonos sentirse "feliz de poder estar en el estreno".

Óscar Casas | Gtres

"Mi hermano es muy crítico y le ha gustado mucho, así que eso es que será un peliculón", explicaba Óscar, definiendo a Mario como un "libro abierto" para la familia a pesar de su papel de agente secreto en la ficción. Sin embargo, el momento más esperado de la entrevista no tardó en llegar cuando los periodistas pusieron sobre la mesa el tema que todos querían comentar: los posados oficiales.

Óscar Casas | Gtres

Óscar elude el tema sobre el posado de Mario y Melyssa

Tras el reciente paso de Óscar Casas por Italia, donde ha causado sensación junto a Ana Mena promocionando su próximo estreno, Ídolos, las comparaciones eran inevitables. "Se te vio mucha complicidad en Roma con Ana hace poquitos días, ¿cómo fue el público italiano?", le preguntaron. El actor, con la naturalidad que le caracteriza, recordó la experiencia como "una locura maravillosa".

Pero la verdadera pregunta era qué opinaba él sobre que su hermano y su cuñada todavía se resistan a posar juntos en un photocall. Óscar decidió esquivar esta comprometida charla ejerciendo como el mejor relaciones públicas de la familia: "Lo que tengo que decir es que este fin de semana se estrena Zeta en Prime Video", respondió entre risas.

Su reacción al ver aparecer a Melyssa Pinto

A pesar de su discreción para no revelar cuándo veremos la foto oficial de la pareja, Óscar no pudo ocultar el cariño y la admiración que siente por su "cuñada". Al final de la entrevista, mientras el actor se despedía de los medios, Melyssa Pinto aparecía por detrás para comenzar su posado ante los fotógrafos -en solitario, como era de esperar-.

Al verla, Óscar cerró su intervención con una reacción de lo más espontánea. "Ahí está Melyssa", le señalaron sus interlocutores. "Guapísima, guapísima", exclamó él rendido ante la elegancia de la influencer, que acudió a la cita para apoyar a Mario.

Melyssa Pinto en la prémiere de Zeta | Gtres

¿Y qué dijo Melyssa sobre el esperado posado?

Como era de esperar, Melyssa también fue preguntada por su relación con el actor y sobre ese esquivo primer posado oficial. "Es que me estás preguntando por algo que no sé, ya se verá en un futuro", respondió ella, manteniendo el misterio.

Además, quiso dejar claro que su unión no depende de una alfombra roja: "Estar enamorado no significa tener que mostrarlo de la manera que me estás diciendo", explicó, restando importancia a la expectación mediática. Más allá del protocolo, la creadora de contenido también habló sobre su papel en la familia Casas tras las declaraciones de Mario asegurando que ella ya es una más: "Yo me siento muy bien. La verdad es que estoy muy contenta y rodeada de buenas personas, con un corazón muy bonito".