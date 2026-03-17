Kim Kardashian, con lentillas de colores: ¿por qué les gusta a las hermanas Kardashian cambiarse el color de los ojos?

La fiesta de los Oscar de Vanity Fair estuvo llena de celebridades internacionales que protagonizaron todos los flashes del evento. Pero si alguien se llevó más la atención que el resto fue la icónica Kim Kardashian.

Y es que la fundadora de Skims no sólo destacó por el vestido de Gucci dorado que lució, simulando que ella era el premio Oscar, sino que llamaron mucho la atención sus ojos azul hielo. Un color que logró gracias a las lentes de colores, y que contrastaron a la perfección con su melena castaña oscura.

Kim Kardashian en la fiesta de Vanity Fair de los Premios Oscar 2026 | Gtres

En este artículo te contamos todo sobre por qué las hermanas Kardashian usan lentes de colores y el motivo por el cual les gusta tanto el resultado que proporcionan. Y es que, realmente, responde a varias razones estéticas y de marca personal. ¡Vamos a ello!

Una transformación radical

El principal motivo de esta innovación estética es el factor shock. En este caso de Kim, las lentillas azules crearon un contraste dramático con su piel morena y su cabello oscuro. Un simple complemento convirtió el look en muy viral.

Kim Kardashian | Gtres

También lo hemos visto en otras ocasiones con Kylie Jenner, una de sus hermanas, quién ha lucido lentes de colores en diferentes ocasiones para aportar ese punto extra de sorpresa en el outfit de cualquier evento.

Kylie Jenner | Gtres

Así pues, se trata de una transformación radical porque el color de los ojos te cambia el rostro entero, y llama la atención de todos los que te miran. La mirada se convierte en casi irreconocible, y esa es la gracia principal de este cambio.

A conjunto con el look

Otro de los puntos clave para el uso de las lentillas de colores entre las hermanas Kardashian es que son un complemento más para combinar con la ropa o el maquillaje que lleven ese día.

Es una técnica para crear una estética de vestuario y complementos que esté bien cohesionada, combinando colores y carácteres con las lentillas.

Kim Kardashian | Gtres

Ojos de muñeca

El uso de las lentillas de color genera un efecto conocido como Ojos de muñeca. Y es que su aplicación ofrece un cambio notorio pero satisfactorio. Entre las hermanas hemos visto de todo: tonos que añaden intensidad y profundidad y otros que generan un cambio completo, como es el caso de Kim en la fiesta de Vanity Fair.

Kylie Jenner | Gtres

Este cambio de iris de los ojos aporta un aire fresco y fino, que se ve reflejado en ese efecto de Ojos de muñeca del que hablamos: intensos y con mucha personalidad.

Un experimento de belleza

El último motivo por el cual las hermanas Kardashian usan lentillas de colores es porque lo consideran un experimento de belleza. A ellas, les gusta experimentar con looks inesperados y extravagantes, y este complemento es ideal para completar su look y, a la vez, cambiar su expresión.

Kylie Jenner | Gtres

Además, como iconos de belleza que son, utilizan estos accesorios para marcar tendencias y demostrar abiertamente que la belleza también es un espectáculo, además de ser muy moldeable.

Con ello, hacen un llamamiento a todas las mujeres de que no tengan miedo a arriesgarse en cuanto a moda, que cada pequeño detalle es una gran suma a cualquier look. Y que, aunque las lentillas de colores parezcan un gran cambio, realmente son uno de muy sencillo.