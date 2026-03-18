Mario Casas y Melyssa Pinto, a lo Kylie Jenner y Timothée Chalamet: nos dejan sin posado juntos

Ayer se celebró la prémiere de la película Zeta, protagonizada por Mario Casas. Un evento en el que desfilaron numerosos rostros conocidos por la alfombra roja, aunque todas las miradas se centraron en Melyssa Pinto.

La pareja, que lleva aproximadamente un año junta, mantiene su relación en un ámbito bastante privado. En actos públicos, generalmente de carácter profesional, nunca han posado juntos, aunque sí se han mostrado apoyo a través de las redes sociales.

Mario Casas y Melyssa Pinto en Dinsey | Instagram, @mario_houses

Un patrón que recuerda a otra relación muy actual: Kylie Jenner y Timothée Chalamet. Aunque ellos sí han compartido algún posado, nunca lo han hecho en eventos profesionales. Por ejemplo, en la alfombra roja de los Premios Oscar no posaron juntos, pero sí en la fiesta de Vanity Fair.

A continuación, analizamos las palabras que la influencer Melyssa Pinto compartió anoche ante la prensa, después de que Mario afirmara que "es una más" de la familia. Poco a poco, la pareja empieza a abrirse públicamente sobre su relación.

Melyssa Pinto en la prémiere de Zeta | Gtres

La relación

La llegada de Melyssa al evento fue la más esperada de la noche, ya que la prensa tenía especial interés en conocer más detalles sobre su relación con Mario. La influencer respondió a su primera pregunta sobre cómo se encontraba: "Pues nerviosa, justamente porque todo el mundo está pendiente".

Y es que, incluso sin pretenderlo, Pinto fue una de las grandes protagonistas. "Creo que hay que darle valor a todo lo que hace, que además es un gran profesional", destacó. "Y bueno, estoy aquí, qué es lo importante", añadió, dejando claro que su presencia no pasó desapercibida.

Melyssa Pinto en la prémiere de Zeta | Gtres

Cuando la prensa le preguntó por su papel en la familia de Mario, tras las declaraciones del actor asegurando que ella es una más, la creadora de contenido confesó: "Yo me siento muy bien. La verdad es que estoy muy contenta y rodeada de buenas personas, con un corazón muy bonito".

Además, aseguró que "si lo ha dicho él, ¿qué te voy a decir yo? no te lo voy a negar", concluyendo así y confirmando que, efectivamente, ya es una más dentro de la familia de su pareja.

Melyssa Pinto en la prémiere de Zeta | Gtres

Un posado juntos

Ante esta aparición por separado ante las cámaras, surge una duda inevitable: ¿posarán juntos algún día? "Es que me estás preguntando por algo que no sé, ya se verá en un futuro", respondió Melyssa.

Además, ante la insistencia de que posar juntos es una muestra de amor, la influencer dejó claro que "estar enamorado no significa tener que mostrarlo de la manera que me estás diciendo", zanjando así la cuestión.

Melyssa Pinto en la prémiere de Zeta | Gtres

Mucho orgullo de pareja

Melyssa Pinto se mostró especialmente contenta del momento profesional que atraviesa su pareja, destacando su implicación en el proyecto y el significado que tiene para ella acompañarle en una noche tan importante: "Es un orgullo", verbalizó.

Además, la influencer confesó que la película conecta directamente con sus gustos personales: "Además, es una película que sé que me va a gustar porque al final mi género favorito es la acción y estoy muy feliz y muy contenta".