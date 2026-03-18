Ester Expósito y Mbappé: Hugo Diego Garcia reacciona a los rumores entre su exnovia y el jugador del Real Madrid

Hace un año, Ester Expósito y Hugo Diego Garcia desataban todos los rumores de relación al dejarse ver especialmente cariñosos en público. La pareja, que se había conocido en el rodaje de Marfil, intentó mantener la máxima discreción sobre su historia; por ello, poco supimos de ellos hasta que, el pasado otoño, se confirmó la ruptura.

Haya sido algo serio o no, esta semana Hugo Diego ha vuelto al foco mediático. Durante la premiere de Zeta, la nueva película de Mario Casas, el actor fue preguntado por su ex y por la supuesta nueva relación que esta mantendría con el futbolista Kylian Mbappé.

"Yo no sigo estas cosas", afirmó en un primer momento. Sin embargo, terminó admitiendo que sí había escuchado los rumores: "Les deseo lo mejor, solo eso. Me parece genial". Además, al ser preguntado por si se alegra de la felicidad de ambos, añadió con naturalidad: "Solo quiero eso para cualquier persona y, obviamente, para Ester. Espero que esté feliz".

Hugo Diego Garcia | Gtres

¿Qué ocurre realmente entre Ester Expósito y Mbappé?

Los rumores de relación entre la actriz y la estrella del Real Madrid surgieron a principios de marzo, cuando ambos coincidieron en París. Mientras ella asistía al exclusivo Le Grand Diner du Louvre, el futbolista se encontraba en la ciudad recibiendo tratamiento por una lesión.

Ester Expósito en París | Gtres

En esos días, las redes sociales comenzaron a analizar cada movimiento con lupa. Ester fue fotografiada entrando en el hotel Le Royal Monceau y, poco después, lo hacía el jugador francés, lo que disparó todas las alarmas sobre una posible cita en el lujoso establecimiento.

La confirmación visual llegaría poco después de la mano de la revista ¡HOLA!, que publicó unas imágenes exclusivas de ambos bajando del mismo jet privado y viajando juntos en coche hasta la residencia del deportista.

No obstante, por el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el noviazgo. El tiempo dirá si estamos ante la pareja del año, pero, al menos, ya sabemos que cuentan con el visto bueno de Hugo Diego Garcia.

¿Quién es Hugo Diego Garcia?

Aunque su nombre saltó a los titulares en España principalmente por su discreto romance con la actriz madrileña, Hugo Diego Garcia es un nombre al alza en la industria cinematográfica internacional. El actor y director hispanofrancés ha desarrollado gran parte de su carrera entre París y Los Ángeles, destacando por su estilo polifacético (antes de incursionar en la industria del cine estudió derecho y practicó boxeo).

Uno de sus hitos más recientes ha sido su participación en La Sustancia, una de las películas más aclamadas de 2024, donde interpreta a Diego y comparte reparto con estrellas de la talla de Demi Moore y Margaret Qualley.

Además de su faceta frente a las cámaras en proyectos como Marfil, donde conoció a Expósito, Garcia ha dirigido cortometrajes premiados como Tony o Cagnolino.