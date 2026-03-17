El regreso del "power dressing": las hombreras vuelven a estar de moda

Las hombreras vienen pisando fuerte. Ha sido la tendencia predominante en la última fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair, donde estrellas como Sarah Paulson o Keke Palmer han dejado claro que este accesorio ha vuelto para ser el protagonista.

Sarah Paulson en la fiesta posterior a los Oscar 2026 | Getty Images

Aunque es una moda que recién está calando en los grandes eventos, lo cierto es que las pasarelas ya nos avisaron. Las colecciones Otoño/Invierno 2026-2027 de Balmain, Saint Laurent, Louis Vuitton o Stella McCartney han apostado por ellas, confirmando que esto solo acaba de comenzar. No hablamos de hombreras discretas, sino de aquellas exageradas que llevaban nuestras madres en los 80, buscando esa figura de reloj de arena tan icónica.

Desfile de Stella McCartney | Getty Images

Esta tendencia ya ha saltado al street style, sobre todo en prendas de abrigo como cazadoras, blazers y chaquetas estructuradas.

Hombreras street style | Getty Images

El efecto visual

Como hemos dicho, las hombreras ayudan a conseguir una silueta de reloj de arena, especialmente si las prendas se ajustan a la cintura. Pero no es su único beneficio visual:

Para siluetas menudas: Aportan estructura y volumen al torso.

Aportan estructura y volumen al torso. Para siluetas con cadera ancha: Ayudan a equilibrar visualmente el tronco superior con el inferior.

Además, consiguen el efecto de una mejor postura, más recta. Quien luce hombreras derrocha una seguridad y una elegancia natural que nace simplemente de la arquitectura de la prenda.

Hombreras street style | Getty Images

De la pasarela a tus tiendas favoritas

No solo las firmas de lujo han dicho "sí" a ensalzar nuestros hombros; marcas como Mango, HyM o Zara han apostado por esta estética. Y no solo en americanas. En la firma insignia de Inditex, por ejemplo, triunfan las prendas de punto con hombros enfatizados, como este cárdigan de manga abullonada que está causando furor entre las prescriptoras de moda.

Por su parte, en HyM encontramos opciones más festivas, como su blusa de encaje con hombreras, perfecta para cualquier evento de noche donde quieras destacar.

¿Por qué se inventaron?

Las hombreras nacieron originalmente para aportar autoridad a la figura masculina. Si pensamos en los uniformes militares y sus charreteras, ver a un hombre de hombros anchos nos hace pensar psicológicamente en fuerza y robustez. Al crear esa silueta en "V", el hombre parece más imponente y protector.

Fue en el periodo entre guerras cuando las hombreras invadieron el armario femenino. El papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial fue clave: ocuparon roles históricamente masculinos y tuvieron que demostrar su poder con todas las herramientas a su alcance.

Joan Crawford en los años 30 con un look de Schiaparelli | Getty Images

La diseñadora Elsa Schiaparelli fue la pionera en introducirlas en la alta costura en 1931, inspirándose precisamente en los uniformes. Esta influencia militar hizo que en los años 40 los trajes femeninos las adoptaran, pero su máxima expresión no llegaría hasta los años 80. Fue la era del "power dressing". Las mujeres directivas las usaban para "codearse" visualmente en igualdad de condiciones en un mundo corporativo de hombres.

Moda años 80 | Getty Images

Hoy, vuelven no solo como una herramienta de poder que nos aporta ese extra de seguridad, sino como el elemento de moda definitivo para elevar cualquier look.