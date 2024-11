David Bustamante explica cómo se encuentra su novia, Yana Olina, tras las consecuencias de la DANA en Valencia

David Bustamante ha presentado este jueves, 31 de octubre, su nuevo disco Inédito en Sevilla y lo ha hecho con el apoyo incondicional de sus fans una vez más. Allí ha atendido a los medios de comunicación y ha desvelado cómo se encuentra su pareja tras las consecuencias de la DANA en Valencia.

"Han sido unos días un poco conflictivos, es una pena que haya pasado en mitad de todo esto, tengo a familia, no me he podio juntar con mi chica porque no ha podido salir de Valencia" ha confesado el artista.

David Bustamante presenta su nuevo disco Inédito en Sevilla | Gtres

Además, aprovecha para mandar "mis condolencias a todas las personas que están sufriendo esto, ha sido algo realmente trágico y bueno, tengo la suerte de que mi familia, tanto sus padres como mi chica están bien, sanos y salvos", concluía.

Y es que "pese a que Yana y sus padres estén bien" el cantante no deja de "empatizar con todas las víctimas, Valencia es una tierra que me ha dado mucho, ahora hace unos años, siete para ser exactos que llevo con Yana, visito con mucha asiduidad y si está en mi mano poder ayudar, de la manera que sea, estaremos ahí para ayudar".

Yana Olina y David Bustamante | Gtres

En cuanto al momento que está viviendo, Bustamante ha asegurado que "siempre he sido muy positivo", pero ahora siente que está "en un momento de madurez, de calma, de serenidad, disfruto desde otra perspectiva todo lo logrado, toca disfrutar y compartir la música con mi público".

Además, el cantante ha confesado que "empezaremos a finales de enero una gira que me llevará por toda España y esperamos hacer una gira que me lleve a cada rincón, de teatros, donde poder mostrar estas canciones como se merece, que haya una gran reunión de la familia que me acompaña" ya que "después de 23 años me siento una persona muy querida y muy afortunada, así que lo voy a agradecer de la manera que mejor sé, que es cantando mis canciones".