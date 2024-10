Poty habla de cómo se terminó su relación con David Bustamante: "Se desdibujó, se distanció la situación"

De un día para otro, el nombre de David Bustamante se ha hecho viral. ¿El motivo? Una entrevista para El País en la que hablaba de la deconstrucción masculina y del bullying que sufrió en Operación Triunfo. Unas declaraciones sobre las que ahora se ha pronunciado Poty, confirmando las palabras del extriunfito.

En el periódico, David hablaba de cómo se metían con él en el talent musical "por ser un adelantado en mostrar cómo un chico, un hombre, lloraba en público" y cómo ahora la sociedad ha conseguido evolucionar. Y Poty fue testigo de estas lágrimas, confirmando ahora para los micrófonos de Europa Press que vivió muy de cerca esa situación.

"Si había un lloro de verdad desde el corazón, desde lo más profundo del corazón, desde luego era el de David Bustamante. Sí, porque lo vivía todo tan intensamente, bueno, que además es que nos hacía llorar a todos", ha confesado con nostalgia.

Poty Castillo habla de las lágrimas de David Bustamante en Operación Triunfo | Europa Press

Han pasado 23 años de esta experiencia, pero Poty la recuerda como si fuera ayer. "Estábamos encerrados en una academia y ellos no sabían qué es lo que ocurría. Solo era: mira este cómo llora. Pero creo que ha habido un antes y un después desde que llorase Bustamante, porque, decía Miguel Bosé, los chicos no lloran. Pues sí, los hombres también lloran", ha explicado.

Además, ha confesado que no entiende a día de hoy cómo esas lágrimas de Bustamante "se magnificaron tanto"; algo tan normal como llorar. "Sí que es cierto que lo vivía todo tan intensamente…Todos y él pues es que era un tío súper sensible", así le ha definido.

Lo cierto es que desde que sus caminos se cruzaron en Operación Triunfo, mantuvieron durante años una estrecha relación de amistad. Poty fue testigo de cada uno de los pasos del artista, incluso fue parte de la familia y de la relación de Bustamante y Paula Echevarría. Sin embargo, cuando esta historia de amor llegó a su fin, Poty fue un daño colateral.

David Bustamante, Poty y Paula Echevarría en 2010 | Gtres

La relación con el cantante se distanció y nunca se supo el motivo. Ahora, Poty ha confesado que han retomado ese contacto: "La relación volvió a su cauce en enero, cuando nos encontramos en la casa de Cantabria. Fuimos los dos a un acto de FITUR y al vernos en el photocall fue como si nos hubiésemos visto la tarde anterior".

Además, ha subrayado que no hubo ningún motivo por el que se separaron, simplemente siguieron sus propios caminos: "No es que no nos habláramos, es que no nos volvimos a ver". Después de jurar que nunca les pasó nada, ha calificado este punto y aparte en su amistad como algo que "se desdibujó". Pero han vuelto a encontrarse, a coincidir y a hablar como si nada hubiera pasado.