David Broncano y su novia, la actriz Silvia Alonso, esquivos tras su viaje de Semana Santa

Desde hace meses, David Broncano y la actriz Silvia Alonso mantienen una discreta relación desde que su relación se hizo pública tras salir a la luz unas imágenes que publicó la revista Semana disfrutando juntos de un concierto.

Y a pesar de que ninguno es muy fan de salir en las revistas del corazón, lo cierto es que la pareja genera una gran expectación.

Tras ser fotografiados durante las vacaciones de Navidad esquiando en Baqueira Beret, ahora la intérprete y el presentador han decidido escaparse a un nuevo destino para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.

Tal y como hemos podido apreciar en las varias instantáneas que la actriz ha publicado en su cuenta de Instagram, parece que la pareja ha disfrutado de unos días en la nieve en Huesca, unas vacaciones donde han aprovechado para también descansar en un bonito y romántico spa perfecto para desconectar y disfrutar de la naturaleza.

Unas preciosas imágenes donde hemos podido ver los maravillosos desayunos de los que han disfrutado que han generado comentarios entre sus seguidores del tipo: "Qué fotos te hace David".

Silvia siempre ha demostrado ser también una gran aventurera, a través de sus redes la intérprete ha compartido los muchos viajes que ha realizado alrededor del mundo. Pero parece que desde que empezó con Broncano, la actriz ha decidido que era el momento de aprender a esquiar, una afición que sabemos que es de las favoritas del presentador. Así lo mostraba hace meses a través de su Instagram: "Bueno, ahora sí, puede que para 2024 ya sepa esquiar. También puede ser que no. No me presionéis".

Siempre muy discretos ante las cámaras

Tras unos días de vacaciones, la pareja ha sido captada a su llegada al aeropuerto de Madrid y aunque ninguno ha querido hacer declaraciones al respecto, se han mostrado de lo más educados ante las cámaras.