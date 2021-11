Dani Martín revela que quiere ser padre pero que su hija le llamaría "abuelo" por la edad

Dani Martín es uno de los cantantes más reconocidos de nuestro país desde que creo, junto a Iván Ganchegui, en 1194 el famoso grupo 'El canto de loco'. Sin embargo, desde su separación en 2010, Dani Martin ha continuado con su música en solitario y el cantante ya tiene 44 años.

Sin embargo, poco se sabe de su vida personal. El artista mantuvo una relación con la actriz Blanca Suárez en el año 2014 y unos años antes con Patricia Conde. Su relación más reciente es con la modelo e ilustradora Begoña Martín, pero ahora Dani se encuentra soltero y libre, pero esto no significa que no quiera formar una familia.

En una entrevista con 'La matemática del espejo', el nuevo programa del periodista Carlos del Amor, el cantante ha hablado de su vida privada y ha confesado que le gustaría ser padre: "Me encantaría ser padre. Creo que es algo que un ser humano no debe perderse... O sí, hay gente que no le gusta, pero yo sí creo que he venido a este mundo para tener una hija".

Un paso importante por el que tendría que perder el miedo al compromiso que ha revelado que siente: "Tengo que trabajar mucho en mí y tengo que darme muchos permisos para poder confiar, para no boicotear a mi compañera, a la pareja...". "Tengo esa imagen idealizada de ir al Wanda Metropolitano con mi hija para ver al Atleti, me parece algo precioso. Llevarla al cole, hacer los deberes con ella, de que esté con los hijos de mis amigos, sería muy bonito, la verdad", confesaba. Sin embargo, por su edad cree que su hija le va a "llamar abuelo cuando nazca".

Por el momento, parece que tendremos que esperar un poco más para ver a Dani Martín en su faceta como padre, pero lo cierto es que en su vida profesional le va de maravilla, ya que el próximo 12 de noviembre saca su nuevo disco 'No vuelve'.

...

Seguro que te interesa...

Críticas a Dani Martín al revelar la verdad sobre la no vuelta de 'El Canto del Loco'