Los cuadros de Miguel Caravaca, uno de los pintores del momento, que Anita Matamoros tiene en el salón de casa

Los cuadros son elementos esenciales en la decoración del hogar y más cuando hay una pared vacía y lisa. Hay un montón de opciones que pueden combinar con tu casa o con una habitación en concreto, ya sean pinturas clásicas, ilustraciones, fotografías... Sea cual sea el tipo de cuadro, seguro que aporta carácter y representa la personalidad y el estilo de quien vive allí.

Los aficionados al arte no pueden resistir la tentación de adquirir una nueva obra para llenar cualquier espacio libre en la pared. Un ejemplo de ello es el caso de Anita Matamoros, que ha compartido ilusionada la llegada de una nueva pintura a su casa.

Un homenaje a una película clásica

Hace unos días compartió un house tour donde pudimos ver varios rincones de su casa. Uno de ellos fue el salón en el cual unos de los elementos más destacados es el cuadro llamado La Pantera Rosa, de Miguel Caravaca, un artista que a Anita "le alucina" y adora. Lo compró hace un año y ahora ha decidido que "necesitaba compañía".

Por eso, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha sumado una nueva pintura, como no, también de Caravaca. Más concretamente, es una serigrafía que se llama Kiss in the sky y rinde homenaje a la película King Kong, el clásico de 1933, que seguro recordarás por la mítica escena del gorila en lo alto del Empire State Building de Nueva York con la actriz Fay Wray en su mano.

La joven reconoce que, tanto una como la otra, son dos serigrafías que le encantan, "y más me gustan juntas". "Dos joyitas" que son "muy cinematográficas" y, aunque una es más colorida que la otra, cree que "tienen un equilibrio perfecto y que en esta casa reinan".

Para colocar la nueva adquisición en la pared de su salón, tuvo primero que mover la de La Pantera Rosa para hacerle espacio a King Kong y, luego, colgar los cuadros. Para esta tarea tuvo ayuda y, aprovechando que fueron a comer a su casa, su novio, su cuñada, su suegra y un amigo terminaron haciendo una sesión de bricomanía.

Por lo que comenta Anita, esta no será la última obra de Caravaca que quiere en su casa porque ha avanzado que "sueño con poder hacerle un buen encargo algún día". Esperemos que se acabe cumpliendo y nos enseñe entonces cómo es esa pieza que tanto desea.

¿Quién es Miguel Caravaca?

Miguel Caravaca es un artista plástico madrileño "convencido de que el arte tiene que ser más radical que la realidad", tal y como él mismo describe.

Sus obras se caracterizan por el color, las líneas y un "bello desorden", completamente alejado del menos es más. Usa habitualmente las pinturas acrílicas sobre lienzo y les añade texturas y relieves.

Generalmente, son obras de gran formato en las que, como describe él mismo, "cualquier cosa puede aparecer": desde toreros, princesas y parejas besándose hasta flamencas, soldados de la guardia real y la virgen de la Paloma pasando por Rocky Balboa o Madama Butterfly.