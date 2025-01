Anita Matamoros se prueba el vestido de novia de su abuela: un diseño de los años 50

Anita Matamoros se encuentra en un buen momento. Su piso en Madrid ya está decorado a su gusto y su relación con Johnny Garso va viento en popa. Aprovechando esta época de plena felicidad, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha buscado en el baúl de los recuerdos y se ha probado el vestido de novia de su abuela.

La influencer ha encontrado una auténtica reliquia de los años 50 que ha querido desempolvar para mostrársela a sus seguidores. "Mi abuela se casó con mi abuelo con este vestido en el año 1956", comienza explicando Anita mientras trata de ponerse esta prenda que le queda algo pequeña.

"Tuvieron una familia alucinante. Muy sólida. Con 6 hijas que se adora y que a día de hoy, aunque ellos no estén, siguen estando muy unidas", sigue contando a su comunidad de Instagram y TikTok, haciendo referencia a la familia de su madre.

Makoke, emocionada, no ha tardado en responder a esta publicación: "¡No puedo dejar de mirarlo! Me has hecho llorar. Dadi estaría tan orgullosa y feliz de verte con su vestido". Pero ella no es la única persona que ha alucinado con el vídeo de Anita. Su novio, Johnny, ha comentado "te caso", lo que ha emocionado a algunas de sus seguidoras que están deseando ver a Anita pasando por el altar.

Así es el vestido de la abuela de Anita Matamoros

La prenda en cuestión es, como cualquier vestido de novia, de color blanco, pero con unos detalles florales bordados en color crema. La parte del cuerpo tiene un diseño muy especial, el cuello subido, botones y media manga abullonada.

Por otro lado, la falda, que empieza en la zona de la cadera, es más larga por detrás que por delante y tiene una caída con algo de vuelo, sin llegar a ser muy exagerado, y un volante en la parte inferior. Lo cierto es que a Anita, a pesar de que le queda algo justo en la zona de la cintura, le sienta de maravilla.

"Me encantaría casarme con este vestido porque no hay un matrimonio al que yo admire más que al de mis abuelos. Significaría muchísimo para mí llevarlo puesto de alguna forma, incluso así. Porque yo, el día que yo me case, voy a llevar 3 o 4 vestidos", termina el vídeo Anita.

La evolución de los vestidos de novia del siglo pasado

Anita Matamoros, como buena amante de la moda, ha aprovechado este vídeo para hablar sobre la evolución de los vestidos de novia en las últimas décadas. En los 50, en plena posguerra, la moda nupcial era, en palabras de la creadora de contenido, "mucho más glamurosa" y tenía como característica principal "mucho volumen".

En los 60, el estilo es "mucho más minimalista y recto", y en los 70, la época favorita de Anita, los looks son mucho más bohemios y relajados.

Siguiendo con el paso de los años, llegamos a los 80 y a la boda de Lady Di. La madre del príncipe Guillermo y del príncipe Harry lució un vestido lleno de volumen, que marcó tendencia. En esa década se llevaron mucho las mangas abullonadas. Y, en los 90, el estilo fue "mucho más sofisticado", con cortes rectos y sin mucho adorno.

En la actualidad, como cuenta Anita, hay mucha más "individualidad": novias en traje, vestidos con escotes en la espalda y cortes más atrevidos.