Cristina Pedroche recuerda el original regalo con el que Dabiz Muñoz le pidió matrimonio

Hace poco más de seis años que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia tan íntima que tuvo lugar, nada más y nada menos que, en el vestidor de su casa.

En vaqueros y zapatillas ambos unieron sus vidas para siempre de una forma de lo más original en la que tan solo contaron con la presencia de sus padres y un notario. Desde entonces, los marido y mujer nos han hecho partícipes del amor que se selló junto a la bufanda del Rayo Vallecano.

Recientemente, la presentadora de las Campanadas se sinceraba en 'Zapeando' sobre sus planes de ser madre junto al chef, sin embargo, este jueves ha querido echar la vista atrás para recordar cómo fue la curiosa pedida de mano que, como no podía ser de otra forma, estuvo protagonizada por los dotes culinarios de Dabiz.

"Yo empecé con David y a las dos semanas ya dije que me quería casar con este señor, y se lo pedí yo'', desveló. Tal fue la curiosidad de los colaboradores del programa que Lorena Castell no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntarle cómo se lo pidió.

"Pues diciéndole: 'Me quiero casar contigo', todo el rato'', confesaba Cristina explicando que, pese a que fue ella quien primero le pidió matrimonio, el madrileño no se quedó atrás: ''Le hice cosas bonitas y él también a mí. Me preparó unas croquetas muy interesantes y me dio un anillo. Pero primero se lo había pedido yo''.

Un inesperado detalle culinario que, a juzgar por sus palabras, le conquistó todavía más: ''Mejor pedida de mano que con unas croquetas a mí no se me ocurre''.

Así fue su sexto aniversario de boda

La pareja hizo un hueco en su apretada agenda y puso rumbo a Londres para celebrar allí su sexto aniversario de boda. Un viaje exprés donde nos regalaron un romántico momento comiéndose a besos en un vídeo donde la colaboradora anunciaba el motivo de su escapada: ''6 años casados, marido''.

Seguro que te interesa...

Cristina Pedroche comparte una foto ''recién levantada'' y todos le comentan lo mismo