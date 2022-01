Cristina Pedroche se pronuncia tras las críticas recibidas por las Campanadas: "La gente no es nada respetuosa"

Cristina Pedroche presentaba hace unos días, por séptimo año consecutivo, las Campanadas en la Puerta del Sol de Madrid junto a Alberto Chicote, consiguiendo hacer historia en la televisión. Presentó un espectacular 'look', por el que ha recibido multitud de críticas e insultos a través de las redes sociales, de manera que, pasados unos días decidió hacer una publicación en su cuenta de Instagram, con el fin de desahogarse: "No están siendo días fáciles".

Además la presentadora ha concedido una entrevista a la revista ¡HOLA! en la que se pronunciaba sobre como vivió el momento de las Campanadas: "Para mí ha sido uno de los mejores años, sentí energía, muy buen rollo, una luz increíble… y era todo por Manuel Piña, fue una noche mágica", mencionaba así la pieza de museo que lució aquella mágica noche, perteneciente a la colección primavera-verano 1991 del español Manuel Piña. Se trataba de un diseño transparente confeccionado en tafetán calado iridiscente con acabados metálicos.

Pedroche no dudaba en hablar sobre los halagos recibidos, pero especialmente, sobre la cantidad de críticas e insultos que recibió: "La gente no es nada respetuosa. Cuando me faltan el respeto y me dicen burradas durante el resto del año, mi mente está mucho más tranquila y paso, pero en diciembre mi mente está sobrepasada porque estoy todo el día poniendo lo mejor de mí en las campanadas, la presión, mi creatividad… ¡Todo! El día treinta y uno de diciembre me desnudo entera. Y cuando digo que me desnudo no hablo de si hay más tela o menos tela, hablo de mis sentimientos, me expongo totalmente".

"Cada año intento sorprender y mejorarme a mí misma y cuando compites contra ti es más difícil superarte. Creo que cada año nos hemos ido superando y confío tanto en mí como en Josie y sé que, si las volvemos a hacer, volveremos a sorprender, pero, claro, hacerlas o no, no depende de mí. Si repito, ¡yo feliz!".

Sobre la cantidad de mensajes que recibe en Nochevieja: "Si cuento los de las redes es una barbaridad. Solo en mi móvil puedo tener más de cien 'whatsapps'. Por eso dije que a mí lo que me puede llegar a sentar un poco peor es cuando la gente me felicita el día que salen los datos de las audiencias, pero el día treinta y uno no me mandan ningún mensaje".

Cristina aprovechaba para hacer mención al récord de audiencia que hizo en televisión: "Cada año subimos la audiencia y cada año es más gente la que nos elige, cosa que es muy positiva, pero, por otro lado, también llego a más gente que me critica, que odia y me dice cosas horribles. Entonces, en diciembre me siento vulnerable. Es como que me afecta más. Pero eso no significa ni que esté mal ni que me aleje de las redes ni que vaya a dejar nada", aclaraba la presentadora.

A continuación, Pedroche hacia referencia a la publicación de Instagram mencionada anteriormente, en la que anunciaba a sus seguidores, que dejaría de lado durante unos días las redes sociales: "Lo único es que tenía unos días libres, que me han venido perfectamente para descansar, para estar en casa, hacer mucho yoga, meditación, leer… Estoy haciendo cosas que durante el año no me da tiempo hacer o que no me apetece tanto, entonces, ahora estoy cuidándome a mí misma. No tiene ningún sentido que yo 'estuviera mal'. Estoy contenta porque salió muy bien. Aunque luego empiezas a ver las cosas y… ha habido gente que me critica hasta por no enseñar".

...

