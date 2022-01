Cristina Pedroche, que presentaba hace unos días las Campanadas en la Puerta del Sol de Madrid, se pronunciaba en redes sociales para desahogarse por todo el cúmulo de críticas e insultos recibidos por el look que presentó en Nochevieja: "Pedroche Campanadas: Reflexiones, por si os apetece leer", se puede leer en el pie de foto de la imagen.

El outfit que tanto revuelo generó, consistía en una pieza de museo perteneciente a la colección primavera-verano 1991 del español Manuel Piña, un diseño transparente confeccionado en tafetán calado iridiscente con acabados metálicos. Además, a este espectacular diseño se le añadían dos aros para aportar volumen geométrico. El traje está inspirado en la metamorfosis de los insectos y reptiles. El renacer, el abandonar su antigua piel, así lo transmitió Pedroche en directo en la Puerta del Sol justo antes de quitarse la capa y descubrir la obra de arte que había debajo: "Soy un insecto indefinido que está a punto de renacer".

Sin embargo, la gran sorpresa llegaba cuando se quitó el casco que le cubría la cabeza y se descubría que Cristina ocultaba su cabello bajo una calota. Tras las muchas críticas y los múltiples insultos que ha recibido en base a su vestimenta en las Campanadas de este año, ha decidido pronunciarse en redes sociales y contar cómo se siente: "Feliz 2022. No se me ocurría otra forma y otro medio mejor en el que abrirme en canal y explicaros como me estoy sintiendo estos días. Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles. Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal", comenzaba diciendo.

La presentadora continuaba expresando: "Este año quería que fuera el más especial os juro que esa noche lo disfruté muchísimo. Creo que se me notaba, que estaba feliz, espléndida, de verdad parecía que había vuelto a nacer. Me sentí más guapa que nunca, con una energía arrolladora, segura de mí misma orgullosa de lo que estaba pasando y muy feliz por poder lucir un diseño de 1991 de Manuel Piña. Soy consciente del privilegio que es haberme convertido en su musa póstuma y no puedo estar más agradecida tanto a Josie por pensar en mí para tal homenaje, y al Museo de Manuel Piña en Manzanares, por su generosidad. Gracias".

En referencia al peinado: "En cuanto al pelo Josie quería que me rapara la parte de abajo que es la única parte que se veía por el casco. Pero cuando hicimos una prueba con caracterización, al verme con calota (calva) le gustó aún más. Si hubiera hecho falta raparme lo hubiera hecho sin dudarlo. El pelo no hace que una mujer sea más o menos guapa, y por supuesto, ni mejor o peor persona. Por eso la semana de antes llevé pelucas para normalizar su uso como una opción para quien pueda querer".

Anunciaba que iba a estar unos días ausente en redes: "No sé si este ha sido el último año. Esa, es una decisión que no depende de mí. Si por mí fuera despediría la última noche del año con todos vosotros durante toda mi vida. Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila. Quizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras, o de otras cosas, porque la gente me felicita cuando sé que muchos no se alegran de verdad. Felicitarme con la audiencia no me vale. Me vale que el 31 me digas: 'Ole tú Pedroche'"

"De verdad, sé que lo que hemos conseguido es algo histórico para el mundo de la televisión, pero cada 31 yo me quedo totalmente desnuda en cuanto a sentimientos y lo doy todo, si ese día no has estado, para mí no tiene sentido que estés el día de las audiencias. Yo nunca hablo de esas cifras, ni pongo nada en redes, porque de verdad yo lo hago para mí. Es una recompensa personal. Por supuesto que es genial que la gente me acompañe esa noche y cada vez sean más las personas que eligen la cadena en la que estoy, ya que gracias a eso, puedo continuar haciéndolo", comentaba sobre los datos históricos de audiencia.

"En definitiva, que os deseo a todos lo mejor para este nuevo año. Para los que me apoyáis, los que os preocupáis por mí, los que entendéis el trabajazo que hay detrás, porque por vosotros vale la pena todo. Gracias por estar ahí. A los que no, también os deseo lo mejor porque todo el mundo, sea como sea, se merece amor. De hecho estoy convencida de que si esas personas tuvieran más amor serían más respetuosas", terminaba escribiendo Pedroche.

