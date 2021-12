Cristina Pedroche, despampanante dentro del reloj de la Puerta del Sol

Cristina Pedroche está a un día de presentar las próximas Campanadas por séptimo año consecutivo. Lo hará junto a Alberto Chicote, tal y como ha anunciado en sus redes sociales: "Os esperamos con muchas ganas para despedir el año todos juntos en Antena 3 (que es donde está la suerte)".

Desde hace varias semanas, la presentadora se encuentra en el punto de mira, ya que todo el mundo está pendiente de cualquier pista que a Pedroche se le pueda escapar acerca del vestido elegido para lucir en la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre de 2021.

Hasta el momento, contamos con muchas especulaciones hechas en base a los vídeos e indirectas que ha mandado a través de sus redes sociales: como su paseo sin ropa por las calles de Madrid, su locura al, lo que parece, cortarse el pelo y encendiendo una maquinilla insinuando así querer raparse la cabeza, así como el no volver a hacer apariciones en público sin una peluca.

''Levo una peluca de pelo natural porque no quiero que se sepa lo que hay debajo, lo que pasa y lo que va a pasar'', decía en 'El Hormiguero'. Además, sus comentarios en el programa 'Zapeando' acerca de sus musculosos brazos dejaban entrever que podría llevarlos al aire libre o su última aparición en el programa presentado por Pablo Motos, en el que revelaba: "Este año no pasa nada porque coma (…) No hay problema por la talla. El vestido está hecho a medida, pero la medida puede ser más ancha o más estrecha y no pasaría nada si engordara tres o diez kilos".

Hace apenas unas horas, Cristina ha publicado una sesión de fotos en el reloj de la Puerta del Sol en la que luce tres modelitos espectaculares ¿será otra pista sobre el vestido que lucirá mañana en este mismo lugar?

En la primera fotografía, la presentadora se encuentra en el interior del reloj de la Puerta del Sol, con un vestido de noche dividido en dos colores, por delante un dorado brillante y por los laterales un color negro. Junto a la instantánea comentaba lo emocionada y agradecida que estaba por la sesión: "Creo que es la sesión de fotos con más magia que he hecho nunca. Un sueño hecho realidad. Estar dentro del Reloj de la Puerta del Sol fue mágico. Gracias a todos los que lo hicieron posible. Gracias a todo mi equipo. Ahora sí que sí, empieza la cuenta atrás", comentaba en la primera publicación.

En la segunda imagen, Pedroche aparece con un largo vestido verde con volantes a los laterales. Aparece subida en un andamio, justo delante del ''protagonista de la noche'', el reloj de la Puerta del Sol: "Cuenta atrás con el auténtico protagonista de la noche del 31… El reloj".

La publicación más reciente de esta sesión, la ha utilizado para hacer un recordatorio sobre el funcionamiento de las Campanadas: "Acordaos: primero el carillón, luego los 4 cuartos y después las 12 uvas", lo hace subida en el reloj de la Puerta del Sol y con un vestido fucsia con plumas y transparencias.

