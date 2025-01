Cristina Pedroche explica por qué anunció su embarazo el 28 de diciembre: "Jamás jugaría con algo así"

El pasado 28 de diciembre, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz sorprendieron a sus seguidores al anunciar que esperan su segundo hijo. La fecha elegida, coincidiendo con el Día de los Santos Inocentes, ha despertado dudas en parte de su audiencia, y es que muchos pensaron que el anuncio era broma.

Cristina y Dabiz compartieron un emotivo vídeo en el que se les ve reaccionando juntos al resultado positivo de un test de embarazo, seguido de un abrazo lleno de emoción. La publicación está acompañada por las palabras de Cristina: "Dos años después...".

Sin embargo, Pedroche ha aclarado en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram que la decisión de anunciar su segundo embarazo en esta fecha ha estado marcada por una experiencia pasada. "Jamás he hecho una broma sobre mi vida privada y mucho menos en Los Santos Inocentes. Jamás jugaría con algo así", ha afirmado contundente en su publicación.

Cristina ha recordado que, hace dos años, una revista publicó su primer embarazo el Día de los Santos Inocentes sin confirmarlo con ella previamente ni consultarle. "Supongo que pensaron que, si no era cierto, tampoco pasaría nada porque era el día de las bromas", ha dicho.

Cristina ha expresado el profundo malestar que sintió al no poder ser ella la que hiciera público un acontecimiento tan personal y significativo como su embarazo. "Esto me hizo mucho daño, sentí que algo tan íntimo y tan importante no me pertenecía", ha confesado.

A pesar de la falta de verificación, nadie puso en duda la noticia, y muchos la felicitaron sin cuestionarla. Solo algunas personas cercanas, que aún no estaban al tanto, llegaron a preguntarse si era verdad.

Para Cristina, anunciar su segundo embarazo el 28 de diciembre de 2024 ha sido una forma de resignificar una fecha dolorosa. "Quería sustituir el dolor por algo bonito. Lo publiqué con un vídeo real, actual, junto a mi marido, sin imaginar que la gente aún cuestionaría algo tan personal", ha explicado.

Cristina Pedroche en 2019 | Gtres

Cristina ha aprovechado para invitar a sus seguidores a hacer una reflexión sobre cómo los medios influyen en la forma en que percibimos las noticias más personales. A pesar de las críticas y dudas iniciales, la presentadora ha expresado su felicidad por poder compartir un momento tan especial con sus seguidores. "No puedo estar más feliz por multiplicar el amor", ha escrito.

Con este mensaje Cristina reafirma la veracidad de su anuncio de embarazo y deja claro que la maternidad es, para ella, una de las mayores bendiciones.