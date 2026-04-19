Cristina Pedroche cuenta cómo ha sido el bautizo de su hijo Isai y cómo está viviendo la maternidad

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han bautizado a su segundo hijo, Isai, nueve meses después de su nacimiento en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida, en el barrio de Vallecas. La ceremonia fue sencilla, pero muy simbólica y la celebraron en la intimidad familiar.

Unos días después, Cristina ha reaparecido y ha hablado sobre cómo fue este bonito día. Lo ha hecho en la XIII Carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer para recaudar fondos y dar visibilidad a la enfermedad.

La presentadora ha asegurado que el bautizo "fue muy bonito", sin entrar en demasiados detalles para preservar la intimidad de la familia, mientras continúa encadenando compromisos profesionales y actos solidarios. A su lado, Dabiz Muñoz también se ha mostrado entregado a la causa.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en la XIII Carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer | Gtres

Sobre cómo está llevando la maternidad en esta etapa, Cristina ha comentado que "va muy bien, va muy bien", hasta el punto de que hoy ha podido estar en la carrera dejando a los niños al cuidado de su madre.

"Mira, tan bien que hoy puedo estar aquí, que me fío, se los dejé a mi madre y no estoy mal", ha bromeado, reconociendo que va a correr "con el móvil en la mano por si pasa algo".