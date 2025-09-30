Cristina Pedroche desvela qué hizo con las placentas de sus hijos tras nacer: "Tengo las dos en el congelador"

Hace unas semanas que Cristina Pedroche volvía a las redes sociales después de ser madre de su pequeño Isai. La presentadora anunció su vuelta diciendo que se había cogido unos días para "estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales".

Pero tal y como ella avisaba "hay Pedroche para rato" y la mujer de Dabiz Muñoz volvía a estar igual de activa en sus redes como siempre contando cosas de su día a día o contestando las preguntas de sus seguidores.

Sus placentas congeladas

En una de estas rondas era donde una seguidora le sacaba el tema del look de las campanadas y las temáticas de este. "Este año tu vestido puede ser una placenta gigante? O un útero", le decía un seguidor o seguidora.

A lo que Cristina Pedroche contestaba tan natural diciendo que realmente podría porque sigue conservando las placentas de sus hijos. ¿Cómo? Pues congeladas. "¿Os imagináis? Tengo las dos en el congelador así que se podría", le decía Pedroche a la seguidora dejando claro que ha querido deshacerse de la placenta tras dos partos.

Cristina Pedroche, sobre sus placentas | Redes Sociales

Una idea que podría ser real

La idea de que Cristina podría llevar un vestido echo o a partir de su placenta no es tan descabellada pues el año pasado sorprendió con un vestido hecho a base de cristales con su leche materna.

El vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche | Antena3.com

Un diseño compuesto con más de 8.500 cristales creados por la joyera Belén Mozas, de la firma Morir de Amor. Este estilsmo estaba formado por un corsé, casquete y guardainfantes, una estructura creada por VIVASCARRION, que ha sido el encargado de este laborioso proceso artesanal en el que trabajaron más de 2.500 horas que dieron como resultado un vestido joya de más de 42 kg.