"Ya basta de hablar de mí": Victoria Beckham reacciona al bloqueo de su hijo Brooklyn

Este año la familia Beckham ha estado marcada por la polémica. Desde hace unos meses se viene rumoreando que el hijo mayor de David y Victoria, Brooklyn, estaría poniendo distancia con sus padres y hermanos y no solo física, ya que vive en Estados Unidos, sino también sentimental.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz | Gtres

Todo apunaba a un posible desacuerdo por parte de su mujer, Nicola Peltz, con algunos miembros de la familia y sobre todo, con Victoria por supuestamente rechazar llevar un vestido de su firma en su boda. A partir de ahí las relaciones empezaron a empeorar y eran bastante notables las ausencias por parte de unos y otros en momentos importantes.

La familia Beckham no estuvo invitada a la renovación de los votos por parte de Nicola y Brooklyn y ellos tampoco estuvieron durante el estreno del documental de la diseñadora, entre otros feos que se han ido haciendo.

David y Victoria Beckham | Gtres

Pero lo fuerte llegaba hace unos días cuando salía a la luz que Victoria y David habrían bloqueado a Brooklyn en sus redes sociales. Una noticia que pocas horas más tarde su hijo mediano, Cruz, se encargó de desmentir acusando directamente su hermano asegurando que todos se habían despertado bloqueados. "No es cierto. Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo… Pongamos los hechos en orden. Ellos se despertaron bloqueados… al igual que yo", contaba.

Hasta el momento, Victoria Beckham ha decidido guardar silencio pero ya no ha podido más. La diseñadora publicaba un vídeo en Instagram brindando por la Navidad junto a sus compañeros de trabajo y en ese momento era cuando decidía soltar la pullita contra su hijo y su nuera: "¡Brindemos por mí! Ya basta de hablar de mí. ¿Qué creéis?".

De momento los motivos de este distanciamiento son todos rumores y especulaciones pero lo que está claro es que entre los Beckham ahora mismo no hay buen rollo.