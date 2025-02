Chiara Ferragni, tajante tras el escándalo de las infidelidades de Fedez: "Nunca volveremos juntos"

Chiara Ferragni es uno los rostros famosos internacionales que tendrán su hueco en los Premios Goya. La influencer está invitada a la gala, que se celebra en Granada, de la mano de Goa Organics, peluquería oficial de los galardones.

La modelo, que ha visitado España por primera vez después del revuelo por las infidelidades de su exmarido Fedez, ha hablado por primera vez públicamente de esta polémica.

Chiara Ferragni en un evento de Goa Organics en Granada | Gtres

"Ha sido un año duro. 2024 fue uno de mis años más duros, pero estoy feliz ahora. Me siento como si todo tuviera que pasar por un motivo. Necesitaba salirme de una situación para empezar una nueva vida. Ahora siento que esta nueva vida ha empezado", ha desvelado la creadora de contenido a Europa Press, dejando claro que durante un año casi nunca habló porque "realmente quería mantener mucho dentro de mí, pero creo que ahora es el momento de decir algo a veces".

Eso sí, ha confesado que se encuentra "muy feliz" con su nueva pareja, Giovanni Tronchetti Provera: "Eso es algo bueno que salió de mi pasado año. Él es genial. Es un gran tipo. Un tipo muy bueno. Necesito alguien como él".

De esta manera, ha dado portazo absoluto a Fedez, del que ha recalcado que "nunca volveremos juntos".

Chiara Ferragni y Fedez | Europa Press

También ha confirmado su fascinación por España y Madrid, asegurando que si pudiera viviría en la capital, que es su "ciudad favorita en toda Europa", y que su actriz favorita es Penélope Cruz, con la que tuvo el placer de grabar una campaña.

"Amo España y siempre me siento muy bienvenida y querida aquí. Es genial. Estoy emocionada por los premios Goya", ha comentado. "Me siento llena de esperanza, llena de vida. Es un gran momento y me encanta la gente española. Me siento como si España y Italia fueran casi del mismo país. Necesito aprender español porque lo entiendo, pero no puedo hablarlo. Pero quiero aprenderlo".