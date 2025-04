20 años de la ruptura de Chenoa y Bisbal: así fue su historia de amor y la ruptura que marcó a una generación

Se cumplen 20 años de la mediática ruptura de Chenoa y David Bisbal, un acontecimiento que, más allá de su impacto en la prensa rosa, dejó para el recuerdo uno de los memes más icónicos de nuestro país: la cantante abriendo la puerta a los reporteros en chándal y sin maquillar.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y es posible que las nuevas generaciones ni siquiera recuerden el hype que generó esta pareja nacida en la primera edición de Operación Triunfo. Por eso, vamos a repasar cómo fue su historia de amor.

David Bisbal y Chenoa | Gtres

Poco "escondidos" en OT

La química entre ellos fue evidente desde el primer momento. Bisbal, con 22 años, había dejado su trabajo en un vivero y su puesto en una orquesta para perseguir su sueño musical en el programa. Chenoa, de 26, que era educadora infantil y trabajaba como cantante, veía en OT la oportunidad perfecta para darse a conocer a un público más amplio.

A pesar de que ambos tenían pareja fuera, su conexión en la academia era imposible de ocultar. Cuando les tocó interpretar juntos Escondidos, saltaron chispas, y su historia de amor se convirtió en el gran tema de conversación entre los seguidores del talent musical.

David Bisbal y Chenoa | Gtres

Tres años de relación y una separación inesperada

Una vez finalizó el concurso, los 16 concursantes se convirtieron en auténticas estrellas y emprendieron una gira multitudinaria, con más de medio millón de asistentes. Hasta la infanta Elena estuvo entre el público en el concierto del Bernabéu. Durante ese tiempo, Bisbal y Chenoa consolidaron su relación y se convirtieron en la pareja de moda.

David Bisbal y Chenoa | Gtres

Sin embargo, en abril de 2005, el almeriense anunció la ruptura en una rueda de prensa desde Venezuela, dejando en shock tanto a sus seguidores como a la propia Chenoa. La cantante, sorprendida por la noticia y perseguida por la prensa, salió a la puerta de su casa visiblemente afectada y pidió respeto con una frase que también quedó para el recuerdo: "Os pido un poco de respeto. No lo estoy pasando bien... Todo pasa y no seguimos juntos. Pero, sobre todo, pido respeto. No hay terceras personas".

Mítica aparición de Chenoa en chándal tras la ruptura con Bisbal | Gtres

Las especulaciones sobre una infidelidad no tardaron en surgir, apuntando a Elena Tablada, entonces presidenta del club de fans de Bisbal. Aunque ambos lo desmintieron, el cantante comenzó una relación con ella un año después y en 2010 tuvieron una hija en común. Tras cinco años juntos, también pusieron punto final a su historia.

Las dos versiones de la ruptura

Ambos aseguraron en su momento que seguían siendo amigos, pero con el tiempo cada uno dio su versión de los hechos. En su libro Defectos perfectos, Chenoa desveló lo dolorosa que fue la separación para ella. Según contó, Bisbal le pidió un tiempo antes de marcharse a Latinoamérica, pero no fue hasta que vio la rueda de prensa que se enteró de que la ruptura era definitiva.

"Era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. Llamé a su hermana. Vaya papelón, la pobre. Me dijo que lo entendiera, que no me podía dar el número nuevo. Había cambiado de teléfono", se puede leer en su libro.

Por su parte, Bisbal explicó en Desde dentro que el desgaste de la relación fue inevitable: "Aquel ritmo de trabajo era muy perjudicial para mi relación con Laura. Nuestras carreras iban muy deprisa y empezábamos a tomar caminos muy distintos. Igual que nos había unido, sin saberlo aún, la música nos iba a acabar separando".

David Bisbal y Chenoa | Gtres

La cobra que reavivó la historia

Aunque ambos pasaron página, sus fans no lo hicieron tan fácilmente. En el Reencuentro de OT, celebrado en 2016, la expareja tuvo que volver a interpretar Escondidos en el Palau Sant Jordi de Barcelona, con todas las miradas puestas en ellos.

Al finalizar la canción, un abrazo entre ambos desató la polémica: muchos creyeron que Chenoa intentó besar a Bisbal y que él la esquivó, lo que se convirtió en el famoso episodio de la cobra. Sin embargo, según la perspectiva desde la que se viera, no parecía haber intención de beso.

Sea como sea, la historia de Bisbal y Chenoa marcó una época y dejó una huella imborrable en los fans de Operación Triunfo. Para muchos, fue la primera gran "carpeta" de la historia del programa, y pase lo que pase, su romance seguirá siendo parte de la memoria colectiva de los millennial.