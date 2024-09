Chenoa habla sobre qué tipo de relación mantiene con Elena Tablada, ambas exparejas de David Bisbal

Si hay un nombre que está ocupando muchas portadas en los últimos meses por el polémico divorcio que está protagonizando con su exmarido, Javier Ungría, ese es el de Elena Tablada.

Javier Ungría y Elena Tablada | Gtres

Y con la diseñadora tan de actualidad, la prensa le ha preguntado por ella a Chenoa, que este pasado viernes acudía al SuaveFest, que organizaba en Madrid, María Pombo junto a su marido Pablo Castellano.

Recordemos que después de que ambas mantuviesen una relación con David Bisbal, años después, las dos coincidieron en un evento y protagonizaron un bonito encuentro.

Y aunque no se ha pronunciado sobre toda la reciente polémica que rodea a la diseñadora porque asegura que "no sabe nada", la cantante ha hablado sobre la relación que mantienen ambas actualmente: "Una relación cordial". Y es que como la propia Chenoa reconoce a las cámaras de Europa Press: "La vida para pelearse ya vendrán cosas, ahora mismo no".

Chenoa haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Chenoa también ha hablado sobre el momento personal que vive asegurando que se encuentra "muy en paz, muy en calma, muy tranquila, trabajando mucho y, aparte, intentando hacer deporte todos los días y cuidándome para poder tener este motor y seguir trabajando mucho".