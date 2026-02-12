Cinco cosas imprescindibles para montar una fiesta de Carnaval en casa

El primer paso para que la fiesta funcione es poner un dresscode, que vaya con la temática elegida. De este modo se evita que alguien desentone o que se sientan fuera de lugar y que haya ambiente festivo desde el primer momento.

La decoración es otro de los pilares fundamentales. No hace falta una gran inversión, pero sí cuidar los detalles para hacer una buena fiesta temática. Un pequeño photocall, con disfraces, máscaras o elementos llamativos, se convierte en un punto de encuentro para todos y garantiza recuerdos al día siguiente, porque si no hay foto, no hay fiesta.

Máscara de Carnaval | Pixabay

La música y los juegos son los encargados de mantener el ritmo durante toda la noche. Preparar con antelación, una playlist que combine éxitos actuales con clásicos nunca falla, asegura que todos encuentren su momento y haya mas ambiente para todos los gustos. A esto se pueden sumar propuestas como: juegos de retos, karaoke o dinámicas participativas que rompan el hielo y animen a los invitados.

Para evitar sustos, es recomendable contar con un pequeño kit de supervivencia que incluya bolsas de basura, papel higiénico y agua, pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos, pero que marcan la diferencia cuando la fiesta avanza.

Dulces de Carnaval | iStock

Por último, el buffet debe ser práctico y sin complicaciones. Optar por comida preparada con antelación, accesible y fácil de consumir de pie, permite evitar colas en la cocina y favorece que la celebración vaya sobre ruedas, dejando al anfitrión más tiempo para disfrutar junto al resto de invitados, donde al final, el éxito no está en la cantidad de recursos, sino en crear un espacio cómodo y pensado para disfrutar, donde la música, los disfraces y las risas sean los verdaderos protagonistas de la noche.