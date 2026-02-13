Desde que dio el "sí, quiero" a Santiago Camacho en septiembre de 2024, Ana Cristina Portillo vive uno de los momentos más dulces de su vida. Ha sabido equilibrar muy bien distintos aspectos tanto en el plano personal como en el profesional, y es que la diseñadora tiene claro que quiere seguir disfrutando de su familia, concretamente de sus hermanas, Eugenia, Alejandra y Claudia, con quienes tiene una relación especial e inquebrantable.

Recientemente, Ana no quiso perderse el estreno de Cumbres Borrascosas, donde desveló que su corazón está abierto a nuevos capítulos, con una sonrisa radiante dejó entrever que está abierta a ir más allá con Santiago: "Siempre he dicho que me encantaría tener hijos, tener hermanas me parece el mayor regalo que me han hecho mis padres", mientras dejaba caer un "ósea que… que sí", dejando claro que sí está la maternidad entre sus planes.

Ana Cristina contestando a la prensa | Europa Press

La hija de Sandra Domecq Williams también habló de la complicidad y bonita relación que tiene con sus hermanas es algo que se ha forjado durante muchos años, sobre todo algo que no quisiera perder por nada. A la vista está que la diseñadora considera a su familia como su pilar fundamental en su vida, sus hermanas son muy importantes y para ellas siempre tendrá un huequito en su apretada agenda.

"Nos queremos mucho. Hemos pasado por muchas cosas y hemos sabido estar ahí las unas para las otras, eso une mucho". Aunque la misma realidad está presente en todas las casas ya que no faltan los típicos roces entre hermanas "somos hermanas, nos peleamos como todas" reconocía.