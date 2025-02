De la casa de Marta Riumbau a la de su hermana Laura: Diego Matamoros habla de su situación y su nuevo hogar

Después de terminar su relación, Diego Matamoros y Marta Riumbau continuaron conviviendo durante un tiempo. Sin embargo, el influencer ha explicado, en el estreno de la película A Complete Unknown en Madrid, que la situación dejó de ser sostenible porque no era compatible la convivencia con sus perros y la hija de Marta. "Era un poco incompatible lo que eran mis perros lobos con el bebé", ha explicado.

Diego Matamoros en el estreno de la película A Complete Unknown | Gtres

Tras dejar la casa de su ex, Diego pasó unos días en casa de su hermana, Laura Matamoros, quien confirmó que su hermano había estado viviendo con ella por un tiempo. Diego ha dicho que ha aprovechado para disfrutar de sus sobrinos: "Esos días han estado muy bien, he estado disfrutando de ellos y ellos flipando con los lobos", explicó.

Diego ha sido sincero sobre si le gustaría ser padre en un fututo, ha dejado claro que, por ahora, no se ve en ese camino: "Uf, cada vez menos. Va pasando el tiempo y me siento cada vez más libre. También el tipo de trabajo que tengo, porque viajo bastante. Ya me quitan bastante tiempo mis lobos, es complicado".

Diego Matamoros en el estreno de A Complete Unknown | Gtres

Además, ha querido dejar claro a qué se debe su postura respecto a este tema: "Yo que cada vez me aguanto menos, pues que me aguante alguien y encima juntarlo con un niño… Es algo muy complicado". Aseguró que disfruta pasar tiempo con sus sobrinos, pero que no es lo mismo que ser padre: "Si no son míos, sí", ha respondido cuando le han dicho que es muy niñero.

Diego también ha hablado sobre la casa que se ha comprado y cómo tiene pensado diseñarla completamente a su medida. "Habrá una zona de grabar, una zona de café, una zona de videojuegos". El influencer también ha confesado uno de sus grandes deseos: "Lo que quiero es facturar mucho dinero y, en un futuro, comprarme un terreno e irme apartado, que no me aguante nadie ni aguantar yo a nadie".

Diego Matamoros ha dejado claro que está en un momento disfrutando de su independencia y con planes de construir un hogar completamente a su gusto.