¿Qué son las brumas perfumadas? La tendencia de belleza que huele a verano

No es ni colonia ni perfume al uso. Las brumas perfumadas se han convertido en el producto beauty más deseado del verano. Y no solo lo dicen las redes sociales —el hashtag #perfumelayering supera los 7.650 millones de visualizaciones en TikTok—, también lo confirman los datos: las ventas de brumas han crecido un 350% en los primeros seis meses de 2025, según la plataforma de compras Klarna.

La clave de su éxito está en la ligereza. Son frescas, se pueden reaplicar varias veces al día y se integran con facilidad en la piel o la ropa sin resultar invasivas. Algunas de las más buscadas del momento son Brazilian Crush Cheirosa de Sol de Janeiro, con su aroma dulce y veraniego, o The Ritual of Karma de Rituals, que deja una estela más suave.

¿Qué es el perfume layering y por qué es viral?

Lejos de limitarse a un solo perfume, la tendencia que arrasa este verano es combinar distintos aromas para lograr una fragancia única y personalizada. Esta técnica, conocida como perfume layering o fragrance cocktailing, permite jugar con notas florales, dulces o intensas según el estado de ánimo o la ocasión.

Y es en este ritual donde las brumas se convierten en una pieza clave, ya que son la base ideal para superponer otras fragancias. Son como un lienzo que se puede decorar con perfumes más duraderos o envolventes.

Los aromas que marcan el verano 2025

Si hay una nota que ha conquistado el corazón (y la nariz) de las amantes del perfume layering, esa es la vainilla. Según los datos de Klarna, este olor se ha convertido en el más deseado por su versatilidad y su capacidad para combinar con toques de coco, flores empolvadas o musc blanco.

Pero no solo la vainilla está de moda. Las fragancias florales están viviendo su gran momento, con un incremento del 1.220% en ventas. Y para quienes buscan un aroma con más cuerpo, los perfumes intensos también se han disparado en popularidad, sobre todo en ocasiones en las que se busca un toque de sensualidad.

Aceites, recargas y marcas asequibles

Más allá de los formatos clásicos, el perfume se reinventa con nuevos envases más originales y sostenibles. Las versiones en aceite o roll-on ganan terreno gracias a su textura sensorial y mayor duración en la piel. Y para quienes apuestan por el consumo responsable, las recargas de perfume se consolidan como una tendencia al alza.

Además, cada vez más mujeres combinan fragancias de alta gama con opciones asequibles de marcas como Zara, Equivalenza o Mercadona.

En definitiva, el perfume layering refleja una nueva forma de entender la belleza: más libre, creativa y personal. Igual que cuando combinamos prendas para crear un look con estilo, elaborar una fragancia propia nos brinda otra manera de expresar al mundo quiénes somos.