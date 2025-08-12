Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, relatan cómo les ha afectado el terrible incendio de Tarifa

Tal y como informaba Paz Padilla, las llamas han generado un nuevo incendio entre Tarifa y Zahara de los Atunes (Cádiz), activo en la Sierra de la Plata. Las autoridades han tenido que desalojar la zona de Los Alemanes, y el municipio, donde se encuentra veraneando con su hija Anna Ferrer, ha quedado muy cercano a las llamas: "El fuego no está en estos momentos controlado".

Story de Paz Padilla | Instagram @paz_padilla

Story de Paz Padilla | Instagram @paz_padilla

Mediante sus historias de Instagram, informaba a sus seguidores en tiempo real de cómo avanzaba la preocupante situación: "Me dicen que hay algunas casas que se han quemado". Las autoridades decidieron cortar el puente que da acceso al pueblo para facilitar el proceso de evacuación. Más de 2.000 personas (turistas y residentes) tuvieron que abandonar playas, hoteles y urbanizaciones.

Story de Paz Padilla | Instagram @paz_padilla

Story de Paz Padilla | Instagram @paz_padilla

Junto a su hija, Paz está al frente del chiringuito El Trompeta Beach, un homenaje a su hermano Luis que reabrieron en abril; y de las tiendas NoNiNá, una marca de moda y complementos que creó con Anna. Ambos negocios tuvieron que cerrar por precaución, tanto el bar como las tiendas de Atlanterra y Zahara. Decisión que tomaron por la gran cantidad de humo que se respiraba en el ambiente y por la seguridad de los camareros y demás empleados, que no podían entrar al municipio.

Story de Anna Ferrer | Instagram @annafpadilla

El fuego continuaba esta madrugada y se propagaba rápidamente como consecuencia del viento de levante. Por suerte, madre e hija no han tenido que ser desalojadas. Tal y como ha informado Anna por sus stories, no se encuentran en la zona afectada, aunque sí que les han aconsejado que no salgan de sus hogares.