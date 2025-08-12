Aroa Luyk, la hija de la modelo Estefanía Luyk que ya tiene claro su futuro a los 18 años

Aroa Luyk pertenece a una de las sagas familiares más reconocidas del panorama social y cultural español. Es hija de la modelo Estefanía Luyk y del empresario José Luis Díez de Baldeón. Y nieta de la ex Miss España Paquita Torres y del mítico jugador de baloncesto Clifford Luyk.

Aroa ha crecido rodeada de referentes en los mundos de la moda, el deporte y la elegancia. Con tan solo 18 años cumplidos el noviembre pasado, ya ha comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda. Lo descubrimos gracias a la entrevista que ha hecho para Vanity Fair.

Además, la hemos visto hace apenas unos días posando junto a su madre Estefanía. Fue en el Starlite Festival de Marbella, donde ambas disfrutaron del concierto de Amaral vestidas con unas piezas deslumbrantes todo al negro. Desde luego que fueron la gran admiración de todas las cámaras del evento.

Look completo de Estefanía Luyk y su hija Aroa Luyk en el Festival Starline | Gtres

Una vocación heredada: moda, actitud y raíces familiares

Desde pequeña, Aroa tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la moda. Le fascinaban los tacones y la ropa de su madre y, ahora, también se atreve a explorar el armario de su abuela Paquita, con piezas cargadas de historia.

Estefanía Luyk con su hija Aroa en un front row | Gtres

Más allá de la estética, su entorno le ha enseñado valores como la constancia, el respeto por el trabajo en equipo y la importancia de disfrutar lo que uno hace. Aroa asegura que su madre es la persona con la que mejor se lo pasa, incluso de fiesta, y que su padre le ha transmitido el esfuerzo y la dedicación como estilo de vida.

Aunque le encanta posar, lo tiene claro: quiere dedicarse a la producción de eventos, como ha visto hacer a su madre desde que era niña.

Su nueva vida en la capital

Aroa ha comenzado una nueva etapa, ha dejado Valladolid atrás para instalarse en Madrid, donde compagina su vida académica con sus primeras experiencias en el mundo de la moda.

Se mudó a la capital para estudiar Gestión y Comunicación de Moda en UDIT, y está viviendo con sus abuelos maternos, con quienes mantiene una relación cercana y muy especial.

De Paquita Torres admira su elegancia y su energía. De Clifford Luyk su amor por el conocimiento. De hecho, recuerda cómo de pequeña él le preparaba crucigramas y acertijos cada vez que iba a su casa a comer.

Aroa Luyk | Instagram, @aroaluyk

El deporte también ha estado presente en su vida, aunque curiosamente nunca ha practicado baloncesto. Ha probado patinaje, pádel, voleibol o baile contemporáneo, y le gusta asistir a partidos con su abuelo.

Entre sus planes de futuro está completar sus estudios, hacer un Erasmus en París y seguir desarrollando su carrera, lejos de un trabajo rutinario y con la creatividad como brújula.