¿Quién es el nuevo novio de Lola Lolita? Todo sobre Alonso López, piloto de Moto2

Hace ya 8 meses que Lola Lolita subió en sus redes sociales su ruptura con Isaac, conocido como Ibelky. Una noticia que ninguno de sus seguidores se esperaba y que desesperanzó a muchos en el mundo del amor.

Pero el tiempo ha pasado y parece que la influencer alicantina ha rehecho su vida amorosa. Y ha sido con Alonso López, con quien se ve desde hace ya unos cuantos meses. Aunque ninguno de los dos lo haya confirmado por redes sociales, han sido vistos juntos en más de una ocasión, además de sus interacciones en TikTok e Instagram.

Quién es Alonso López

Alonso López nació en diciembre del 2001 en Madrid, aunque, por motivos profesionales, actualmente reside en Valencia. Se dedica al motociclismo español, concretamente en la categoría Moto2 para el equipo italiano Speed Up Racing.

Su pasión por este mundo nació con él, puesto que tan solo con 3 años empezó con el motocross. En 2014 ganó la Copa de España de Challenge 80 y, desde entonces, su carrera solo hizo que empezar.

Lola Lolita también ha sido testigo de su trabajo en las pistas, puesto que le ha acompañado en alguna de sus carreras. Ha tenido el placer de verlo correr, acompañarlo en su trabajo que le apasiona y darle ánimos para ganar.

Sus vacaciones en Portugal

A pesar de que ellos no lo han confirmado, se les ha visto juntos de vacaciones en Algarve, Portugal, cenando en un restaurante, una clave bastante clara de su relación amorosa.

Además, ambos han compartido en Instagram fotos posando en la misma playa del país luso. A pesar de que ambos salen solos y las fechas de publicación no coinciden, no hay duda de que el lugar y el día es el mismo.

Lola Lolita | Instagram, @lolalolita

Alonso López | Instagram, @alonsolopez_21

Otras escapadas juntos

El viaje a Algarve no fue el primero que hicieron como pareja. A finales de abril se supo que pasaron unos días juntos en Andorra porque ambos compartieron imágenes en su Instagram por separado, pero con un mismo fondo. Y, durante el apagón que tuvo lugar en España, también fueron vistos juntos por las calles de Sevilla. La influencer compartió imágenes con su prima, pero no era la única compañía que tenía.

Aunque da la impresión de que esta pareja se ha forjado hace poco, ya se publicaron fotos de ellos juntos a finales de febrero, cuando aún no hacía 3 meses del comunicado de la ruptura con Isaac. Unas fotos en las que se les ve contentos y muy ilusionados.

Se comentan por redes sociales

Así es, otro hecho que nos confirma que entre ellos hay algo, son los comentarios que se escriben mutuamente en las publicaciones de Instagram y TikTok.

Unos comentarios que no nos sorprenden, pero sí nos dan pistas de que lo que tienen va viento en popa. Un juego al que ya se han sumado algunas amigas e influencers de Lola, como Violeta Mangriñán, comentando "Ji ome", al igual que Alonso, o Laura Escanes, que le pregunta quién le ha hecho las fotos de su viaje a Portugal.