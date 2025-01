Marta Riumbau confirma que ya no vive con Diego Matamoros: "No teníamos una vida conjunta"

Marta Riumbau ha hablado. Después de meses y meses en los que su nombre ha estado vinculado con Diego Matamoros -pues cabe recordar que después de romper su relación siguieron viviendo juntos-, la influencer ha dicho basta.

Tras el nacimiento de Julieta, Diego siguió compartiendo vídeos y fotos en la misma casa que la creadora de contenido. Y las alarmas se dispararon. Tiempo después, él mismo confesó que estaban solteros, pero que seguían viviendo en el mismo hogar. Pero ya no.

Ha sido ahora cuando Marta ha hablado por primera vez de la situación, respondiendo a una seguidora que ha criticado que diga que siempre está sola con su hija y que no tiene ayuda.

"Hay mujeres que les toca ser madres solteras por circunstancias, no por decisión propia, y que además tienen trabajos de difícil conciliación y sin ayuda, y no se pasan todo el día hablando de lo valientes que son por hacerlo todo solas para conseguir la aprobación y el aplauso fácil", ha escrito esta seguidora.

El mensaje que ha recibido Marta Riumbau de parte de una seguidora | Instagram

Además, ha mencionado a Diego Matamoros: "Para empezar no vives sola, y no creo que Diego sea un mueble que te ayude 0 con la casa, sinceramente". Pero parece que esta convivencia forma ya parte del pasado. Y la influencer así lo ha confirmado.

La respuesta de Marta Riumbau

Fue a mediados de diciembre, concretamente en la premier de Mufasa, cuando Diego Matamoros confesó que seguían viviendo juntos y que dormía bien por las noches porque la pequeña Julieta, además de portarse bien, era el bebé de Marta, no suyo.

Sin embargo, apenas un mes después, la influencer ha dejado claro que ya no viven juntos. ¿Desde cuándo? Nadie lo sabe. Dejando claro que nunca ha dicho una mentira, la creadora de contenido ha dejado bien claro que actualmente vive completamente sola.

"Diego, a pesar de que vivió en casa una temporada, no teníamos una vida conjunta y no tenía nada que ver con Julieta", ha sentenciado, aunque es lo único que ha dicho del tema, dejando claro que no es algo que vaya a tratar públicamente.

En cuanto al resto del contenido del mensaje sobre su maternidad, Marta ha sido rotunda: "Repito, no tengo ayuda. Y eso no es buscar ningún aplauso fácil, no la tengo porque no quiero, porque no la necesito y porque, como tú dices, tengo la gran suerte de poder conciliar bien la maternidad con mi medio de vida".

La respuesta de Marta Riumbau a las críticas | Instagram

Para finalizar, Marta ha querido dejar constancia de que lo que sube en redes sociales son pequeñas partes de su vida, que es lo que lleva haciendo más de 15 años y a lo que se dedica. Pero ha querido recalcar que no se considera valiente por ser madre soltera, ya que son muchas las mujeres que también están sacando una familia adelante, "lo hayan escogido o no".