Lola Romero, novia de Omar Montes, desvela el nombre de su bebé a un mes del parto

"Empieza mi cuenta atrás", así lo decía Lola Romero, acompañando un vídeo enseñando barriguita con un fragmento de la canción Atrévete, Te, Te en clave de humor: "Ya se que tiene el área abdominal que va a explotar", refiriéndose a que ya quedan pocas semanas para el parto.

Pocas semanas para que la influencer y Omar Montes den la bienvenida a su primer hijo en común, segundo para el cantante, fruto de la relación que mantuvo durante seis años con Nuria Hidalgo tuvo a Omar Jr., de 12 años.

Lola Romero y Omar Montes en los Premios Naranja y Limón | Gtres

Un vídeo en el que no ha faltado la pregunta de "¿cómo se va a llamar el bebé?" y por fin tenemos la esperada respuesta de Lola: "Ismael", mensaje que ha acompañado de un corazón azul y una estrella.

Un nombre que ha tenido una gran acogida entre sus seguidores, quienes no han dudado en felicitarla por su elección. Ismael, es un nombre de origen hebreo que simboliza lo espiritual, y seguro, tiene un significado muy especial para ellos.

El embarazo de Lola Romero | TikTok @lolaaroomero

En la misma sección de comentarios, Lola ha aprovechado para responder también cuando será el parto, confirmando que su bebé nacerá en octubre.