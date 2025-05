Carmen Tello aclara cuál es el estado de salud de Curro Romero y habla sobre el bulo de su muerte

Este lunes saltaban todas las alarmas respecto al estado de salud de Curro Romero, después de trascender que el emblemático torero, de 91 años, se encontraba ingresado desde el pasado 1 de mayo en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla a causa de una infección en las vías urinarias que le había afectado al riñón, le había provocado fiebres altas y una drástica bajada de tensión que habría obligado a hospitalizarlo de urgencia.

A su lado en todo momento, su mujer Carmen Tello, que este martes ha atendido a las cámaras de Europa Press a las puertas del hospital y ha dado la última hora sobre el estado de Curro.

"Ingresó el 1 de mayo con mucha fiebre y con una infección que tenía en las vías del riñón, con la orina, por ahí. Las personas tan mayores pues se les descompensan las fiebres de cerca de 40, pues se les descompensa todo el organismo y venía con taquicardia. Pero bueno, aquí la han estabilizado y gracias a Dios ya desde hace dos días está sin fiebre y ayer la analítica era muy buena. O sea que estamos esperando que de un momento a otro le den el alta para estar en casa ya" ha explicado con una sonrisa.

Carmen Tello, a las puertas del hospital | Europa Press

Un ingreso que Curro está llevando "con resignación", como ha contado con la sinceridad que la caracteriza: "Hombre, él dice que el único sitio donde le pueden curar es en el hospital. Su vida ha sido otro tipo de enfermedades, de coronadas y cosas de estas, que no está acostumbrado, pero él confía plenamente en los médicos y está muy bien, muy bien".

"Es muy buen paciente, muy bueno" ha revelado, admitiendo que a pesar de todo "se quiere ir a casa ya porque está incómodo y en fin, pero lo han atinado enseguida a la infección que tenía y ha respondido muy bien". "Yo lo estoy deseando, llegar a casa para poder también tener un día para ver a mis niñas, mis nietas vestidas de flamenca y de amazona y eso" ha añadido, confiada en que le den el alta en las próximas horas.

Curro Romero y Carmen Tello | Gtres

Respecto a los rumores que surgieron este lunes acerca de un posible fallecimiento de Curro, Carmen reconoce que aunque "no me asusté porque estaba con él", "fue tremendo porque fue llamando todo el mundo de todas partes". "El bulo decía que había fallecido Curro Romero, me quedé muerta, sobre todo para asustar a la familia y a todos los seguidores. Bueno, fue una cosa impresionante y una muestra de cariño. La gente llamaba llorando y en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, se aclaró ya y nada, ya se quedó todo claro que nada de eso, que estaba buenísimo" ha concluido, tranquilizando respecto al estado del Faraón de Camas.