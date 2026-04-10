Carmen Lomana sale en defensa de Ágatha Ruiz de la Prada por la retirada de su piscina en Mallorca: "Qué faena, ¿no?"

El verano todavía no ha empezado, y ya hay drama en Mallorca. La noticia de que la piscina de Ágatha Ruiz de la Prada será retirada por la aplicación de la Ley de Costas ha sorprendido a más de uno, y no ha tardado en encontrar defensores. Entre ellos, Carmen Lomana, que ha reaccionado cuando asistía al cumpleaños y presentación del nuevo single de Juan Peña.

"¡Ay, pobre! Qué faena, ¿no?", comentaba al enterarse de que la piscina tiene los días contados. Aunque reconoce no ser experta en urbanismo, la empresaria tiene clara su postura: "Quitarle algo a alguien de su casa, que no es beneficio para nadie, me parece muy mal".

Carmen Lomana hablando con la prensa | Europa Press

La socialité ha dejado claro que su apoyo es total, incluso sin conocer todos los detalles de la situación: "Ni lo sabía, pero lo tendrías tú también. Y tú, y cualquiera".

Carmen Lomana en Teatro Kapital | Gtres

Durante bastante tiempo, Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada han mantenido una batalla pública abierta través de declaraciones cruzadas en medios y algunos momentos de tensión pública. Pero finalmente llegó la paz entre ellas y ahora mantienen un alto el fuego: "Si no me atacan, yo nunca voy a decir nada".