Carlos Jiménez, influencer, tras sufrir parálisis facial: así ha sido su recuperación durante casi un año

Se dio a conocer en las redes sociales gracias a los vídeos de sus viajes y por su participación en dos conocidos programas de citas en televisión. Carlos Jiménez, influencer marbellí de 30 años, sufrió el año pasado un problema de salud y desde entonces ha querido compartir con sus seguidores la evolución de su recuperación.

Tuvo parálisis facial, un problema que afecta los músculos de la cara y funciones como el habla, la expresión, comer y beber. Sin duda, esto fue un punto de inflexión en su vida, pero lejos de rendirse, se ha convertido en un ejemplo de resiliencia, determinación y crecimiento personal.

Cómo cambió su vida después de la parálisis facial

El 24 de marzo del año pasado, Carlos colgaba esta publicación con el texto "Pronto" en la que se le ve en la playa forzando una sonrisa con los dedos, junto con otras fotos disfrutando de unos días en un lugar paradisíaco y una captura de un mensaje de su padre preguntándole si estaba bien.

Entonces, el joven no contó nada más y no fue hasta unos días más tarde que hizo público lo que le había sucedido. Compartió un vídeo con varios momentos de su proceso de recuperación y un mensaje emotivo y de agradecimiento. En él, el influencer confesaba que había momentos en los que estaba mal y que la situación le sobrepasaba, aunque decía que "me estoy acostumbrando y a sobrellevarlo de la mejor manera". Hay que tener en cuenta que no podía sonreír, tenía que dormir con un ojo abierto y no podía comer ni beber con normalidad. "Mirarte al espejo o en fotos y no reconocerte" asegura que fue duro, además de que "nunca pensé que echaría de menos sonreír", añadía.

Acaba ese mensaje agradecido a las personas que estaban junto a él y a su novia Elena "que no se ha separado de mí en ningún momento y sin ella este proceso estaría siendo mucho más complicado".

En uno de sus vídeos cuenta que la parálisis no elimina la sensibilidad en la cara, ya que "tiene los nervios paralizados, pero no los tienes muertos".

Recuperación y ejemplo de fortaleza

Desde entonces, Carlos ha ido publicando en redes sociales cómo ha sido su evolución y demostrando su fortaleza y sus ganas de hacer frente a la adversidad.

También ha aprovechado para hacer divulgación sobre esta afección respondiendo a preguntas de sus seguidores:

Y, como no, no ha dejado de compartir con sus seguidores fotos y vídeos de viajes, eventos y momentos especiales, así como publicaciones motivacionales que demuestran su fuerza para tirar adelante: "Parece que hemos aprendido a no expresar lo que sentimos, a obviar nuestras emociones, y a callar y a no confiar. Nos sentimos incomprendidos porque nadie sabe lo que estamos sintiendo. Esa represión emocional nos acontece angustia, ansiedad y estrés, reflejadas en enfermedades con el tiempo. Sé que a veces es difícil expresar lo que sentimos. Por miedo, o por simplemente no confianza, pero callar lo que sentimos tiene consecuencias".